Gruppchef till ATK Region Nord
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Polisregion Nord är den största regionen sett till yta. Regionen består av de fyra nordligaste länen i Sverige och är organiserad i fyra polisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Polisens kontaktcenter har i dag som uppgift att ta upp anmälningar, tips och lämna upplysningar till allmänheten. Dessutom är polisens kontaktcenter en viktig del i den initiala utredningsprocessen och i polisens arbete med att lösa brott.
Systemet för Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett gemensamt ansvar mellan Trafikverket och Polisen. Trafikverket ansvarar för etablering, drift och underhåll av mätstationerna. Polisen ansvarar i sin tur för att utreda de hastighetsöverträdelser som mätstationerna registrerar. Sektionen har ett nationellt ansvar för landets trafiksäkerhetskameror.
Här får du nu möjlighet att från start vara med och bygga upp en helt ny del av verksamheten. En ny grupp av medarbetare ska rekryteras som kommer att arbeta som operatörer inom Polisens kontakcenter (PKC) samt som utredare inom automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK).
Arbetet är stationerat i nya och fräscha lokaler i Sollefteå.Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som gruppchef rapporterar du till sektionschefen samt ingår i ledningsgrupperna för ATK och PKC, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du kommer att vara navet i den förändring som sker på plats där du kommer att behöva ta egna initiativ samt pröva, lära och justera. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet samt dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde eller liknande som arbetsgivaren bedömer relevant
• för funktionen relevant examen/utbildning
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
• ingått i ledningsforum
• erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
• chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
• erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
• erfarenhet av personalansvar och genomfört tillhörande arbetsuppgifter som arbetsgivaren bedömer relevant
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
• analys och helhetssyn
• mål och resultat
• utveckling och förändring
• social säkerhet
• muntlig och skriftlig kommunikation
• skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare eller Polisinspektör
Arbetsort: Sollefteå
Arbetstid: Veckoplanerad 5:2
Tillträde: 17 augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Funktion: Chef grupp
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrunden. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB523/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Polismyndigheten
Polismyndigheten, Polisregion Nord Kontakt
Sektionschef
Lis-Marie Svonni lis-marie.svonni@polisen.se 010-563 54 15
