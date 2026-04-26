Gruppchef Servicecenter - Arvidsjaur
Fortifikationsverket söker en gruppchef till Servicecenter i Arvidsjaur. Är du en erfaren ledare inom service och administration och drivs av att utveckla verksamhet och bygga välfungerande team. Då är kanske denna roll något för dig - sök redan idag!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har - ett tryggt och fritt Sverige.
Operativt ledarskap på Fortifikationsverkets Servicecenter
Servicecenter ansvarar för all telefoni och bemannar Fortifikationsverkets telefonväxel och Rakel kommunikationscentral under dagtid. Vi tar emot felanmälningar på alla våra fastigheter och vi är ett stöd i olika administrativa arbetsuppgifter för hela myndigheten. Vi växer kontinuerligt och nu organiserar vi om oss för att behålla ett nära ledarskap för medarbetarna samt stärka upp Servicecenters ledning och styrning.
Arbetsgruppen består av 17 administratörer, en verksamhetssamordnare och chef. Hos oss finns en god teamkänsla där vi stöttar varandra i en coachande arbetsmiljö. Den nya tjänsten som gruppchef innebär ledar- och chefsansvar för gruppen service och support där fokus ligger på växel, support och administration. De huvudsakliga ansvarsområdena blir:
Att som chef med personal- och arbetsmiljöansvar leda en grupp om initialt 11 medarbetare. Här ingår exempelvis medarbetar- och lönesamtal samt ansvar för kompetensutveckling.
Att som chef ha resultat- och budgetansvar samt ingå i enhetens ledning.
Att ansvara för bemanning och schemaläggning för gruppen samt även arbeta operativt med förekommande arbetsuppgifter.
Du kommer ingå i en liten ledningsgrupp tillsammans med enhetschef och verksamhetssamordnare samt att du får en viktig roll i Servicecenters verksamhetsutveckling i Arvidsjaur.
Då Fortifikationsverket har verksamhet i hela Sverige kan tjänsteresor förekomma.Publiceringsdatum2026-04-26Kvalifikationer
Vi söker dig med slutförd gymnasieutbildning och flerårig erfarenhet av arbete med service och administration. Det är också ett krav att du arbetat som chef eller ledare. Det är viktigt att du har god förståelse och kunskaper i ekonomi och budget/prognosarbete. Du har också dokumenterat mycket goda kunskaper i administrativa it-stödsystem, i svenska i tal och skrift samt även goda kunskaper i engelska. Körkort, klass B och svenskt medborgarskap är ett krav.
Det är meriterande med ledarskapsutbildning samt om du tidigare arbetat i liknande verksamhet, säkerhetsklassad eller statlig verksamhet.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som trivs med att arbeta tillsammans med andra och bidrar aktivt till ett positivt samarbetsklimat. Du har resultatfokus och får med dig gruppen och gemensamt når uppsatta mål. När utmaningar uppstår är du lösningsorienterad och ser möjligheter snarare än hinder, samtidigt som du är en trygg och stabil ledare och behåller ett strukturerat arbetssätt. Vi växer och befinner oss i en föränderlig tid och söker dig som står upp för dina idéer samt bidrar på ett pragmatiskt sätt i vår tillväxtresa!
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Arvidsjaur. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 17 maj 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta enhetschef Maria Larsson, 010-44 44 454 eller rekryteringsspecialist Eva Bjälkander, 010- 44 44 592. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1009/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
Kungsgatan 43 (visa karta
)
632 20 ARVIDSJAUR
För detta jobb krävs körkort.
9876189