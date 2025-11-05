Gruppchef Serviceavdelningen
2025-11-05
BAE Systems Hägglunds befinner sig i en expansiv fas och söker nu en coachande och strategiskt orienterad Gruppchef för Serviceavdelningen.
Din framtida utmaning
Vill du vara med och forma ett team som klarar varje utmaning - tack vare stark kompetens, laganda och tydlig riktning? Vi söker nu en gruppchef som brinner för att utveckla människan, bygga kunskap och skapa förutsättningar för att varje medarbetare ska lyckas i sitt uppdrag.
Som Gruppchef för Serviceavdelningen får du personalansvar för ett team på cirka 30 personer - anställda och konsulter.
Medarbetarna på vår serviceavdelning arbetar nära våra kunder och befinner sig ofta ute på uppdrag, både i Sverige och utomlands.
I den här rollen får du inte bara vara med att leda den dagliga verksamheten - du får också vara med att bygga framtiden för servicefunktionen. Som gruppchef hos oss får du en central roll i att driva både kompetensutveckling och kvalitet i utförandet.
Du ser till att varje individ får rätt förutsättningar att växa genom att identifiera utvecklingsbehov och skapa tydliga strukturer för lärande. Genom ditt ledarskap bygger du upp teamets kompetens så att gruppen tillsammans kan möta framtida uppdrag. Samtidigt arbetar du aktivt för att skapa en kultur där kunskap, ansvar och arbetsglädje går hand i hand - en miljö där alla känner stolthet, delaktighet och drivkraft att leverera på topp.
Hos oss får du chansen att påverka, utveckla och göra verklig skillnad - både för dina medarbetare och för verksamheten i stort.
Du ingår i ledningsgruppen för OPF och rapporterar direkt till Anders Forslund, Head of Field Service.
Den du är
Vi söker dig som har erfarenhet av att vara chef eller ledare med ett bredare ansvar för både personal, resultat och verksamhetsutveckling. Du har relevant utbildningsbakgrund för denna roll. Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet av fordonsindustrin, eller annan liknande teknisk verksamhet.
Vi tror att du är en ledare som trivs med att se andra växa. Du är van vid att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och har en naturlig förmåga att inspirera andra till att nå sina mål. Du har en förmåga att skapa engagemang - och du ser kompetensutveckling som nyckeln till framgång.
Vi är en del av en global koncern med många utländska kunder. Du behöver därför ha goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik. Du kommer att få en bred roll med många kontaktytor och stor möjlighet. Du kommer att få jobba med teknik och problemlösning och du har goda möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Kontaktperson
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till Anders Forslund Head of Field Service 0660 - 878 67 eller rekryteringskonsult Maria Josefsson 070 - 842 23 35.
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, så ansök gärna så snart som möjligt.
Sista ansökningsdag är den 26 november 2025.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
