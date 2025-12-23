Gruppchef Projektering Installation
Vi söker dig som vill kombinera ledarskap med specialistarbete i en roll där du får stort ansvar och möjlighet att påverka. Som Gruppchef blir du en central del av NCC:s utveckling - du leder ett specialistteam, driver förändring och säkerställer att rätt kompetens finns på plats för framtidens projekt. Här får du chansen att göra skillnad, både för verksamheten och för människorna du arbetar med.
Tjänsten som Gruppchef
I tjänsten som Gruppchef ansvarar du för att leda och utveckla specialistteamet inom projektering, installation och VDC. Tjänsten är fördelad 50/50 mellan chefsuppdrag och operativt arbete som inom något av områdena, vilket innebär att du både coachar ditt team och är aktivt involverad i specialistarbetet.
Du har ett nära samarbete med avdelningens produktion och projektledning, och spelar en nyckelroll i avdelningens framtida utvecklingen. En viktig del av tjänsten är att säkerställa att NCC:s arbetssätt, verktyg och operativa system används korrekt, samt att kvalitets-, arbetsmiljö-, miljö- och säkerhetsprocesser följs.
I rollen ansvarar du för tio medarbetare fördelat inom alla tre områdena, där du coachar och utvecklar gruppen både operativt och strategiskt, har ansvar för budget, bemanning, medarbetarsamtal och HR-processer kopplade till gruppen med hjälp av din chef och HR Business Partner.
Nätverkande är en viktig del i rollen och du ingår dels i ett för gruppcheferna på avdelningen, dels på division och centralt.
Om avdelning Västmanland/Sörmland/Östergötland (VSÖ)
Avdelningen har en bred kompetens inom all typ av husproduktion och består av väl fungerande projektteam. Avdelning har idag cirka 250 engagerade medarbetare och vi utgår ifrån våra kontor i Västerås, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping och Linköping.Publiceringsdatum2025-12-23Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap och förmåga att skapa sammanhållning även när teamet är geografiskt utspritt. Du har en eftergymnasial utbildning inom byggteknik eller motsvarande erfarenhet, och har ett genuint intresse för ledarskap och utveckling. Har du tidigare arbetat som exempelvis projekteringsledare eller byggledare är det meriterande.
Du är strukturerad, kommunikativ och trygg i att fatta beslut. Erfarenhet av budgetarbete och digitala verktyg är viktigt, liksom förståelse för projektering och byggprocessen. Svenska och engelska i tal och skrift samt B-körkort är krav.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Du utgår från något av våra kontor i Västerås, Eskilstuna, Linköping, Nyköping eller Norrköping. Dina medarbetare är placerade på flera av kontoren samt projekt vilket innebär resor i tjänsten. Tjänsten förutsätter körkort B.
Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Specialistchef Michael Johannesson, 0702-40 98 10. För frågor kring processen kontakta HR-specialist Victoria Reeve, 0790-78 79 39. Då annonsen ligger ute över helgerna ber vi därför om överseende med att eventuella frågor inte kan besvaras under veckorna 52-1. Sista ansökningsdag är 2026-01-31.
Varmt välkommen med din ansökan!
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner via vår förmånsportal NCC Benefits. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Hos oss finns det goda fortsatta utvecklingsmöjligheter och en stor bredd av vidareutbildningar och möjligheter till en lång karriär inom företaget.
Annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster undanbedes kontakta NCC för detta uppdrag.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
