Gruppchef IT-Support
D-Source AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos D-Source AB i Stockholm
, Solna
, Uppsala
eller i hela Sverige
OM JOBBET
Vi söker nu en trygg och erfaren Gruppchef till IT-avdelningen med ansvar för Användarsupport och Klient till en av våra kunder inom myndighet. I denna roll får du möjlighet att bidra strategiskt och operativt i en organisation som befinner sig i en spännande förändringsresa. Tjänsten är ett tidsbegränsat uppdrag som tillförordnad gruppchef inom en nyetablerad enhet på IT-avdelningen - en viktig funktion med direkt påverkan på myndighetens interna IT-leveranser.
OM FÖRETAGETMyndigheten erbjuder en samhällsviktig tjänst med stort fokus på digitalisering, säkerhet och långsiktig hållbarhet. IT-avdelningen spelar en central roll i att möjliggöra effektiva arbetsprocesser för såväl medborgare som medarbetare - där intern IT ("Koncern-IT") nu struktureras om för att möta framtidens behov.
ARBETSUPPGIFTERSom gruppchef har du det formella personal- och budgetansvaret för en grupp på 12 medarbetare samt en konsult. Gruppen består av:
Systemspecialister för klienthantering (hårdvara, mjukvarupaketering, VDI).
Medarbetare inom användarsupport (Helpdesk och support på plats).
Du ansvarar för att leda och utveckla verksamheten i linje med organisationens mål samt medarbetarnas kompetens och drivkrafter. Du ingår i ledningsgruppen för enheten och förväntas bidra aktivt i det strategiska arbetet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Budgetarbete, månatlig uppföljning och kvartalsprognoser
Medarbetarsamtal, måluppföljning och lönesamtal
Aktivt arbete i den agila transformationen (SAFe)
Stöd till team och agila leveranståg i det dagliga arbetet
Strategiskt utvecklingsarbete inom myndighetens interna IT-leveranser
ERFARENHETER OCH EGENSKAPER Flerårig chefserfarenhet med formellt personal- och budgetansvar i organisationer med minst 250 anställda
Mångårig arbetslivserfarenhet inom IT, inklusive strategiskt förändringsarbete
Erfarenhet av att leda och utveckla IT-supportfunktioner (Helpdesk, on-site support)
Erfarenhet av att leda i agila miljöer och praktisk användning av SAFe-ramverket
Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Stark analytisk förmåga och erfarenhet av arbete på ledningsnivå
ÖVRIGT
Detta är ett konsultuppdrag med start enligt överenskommelse. Uppdraget är på heltid och omfattar en roll som tillförordnad gruppchef under en pågående omorganisering inom IT-avdelningen. Du kommer att spela en viktig roll i att etablera och utveckla den nya enheten samt bidra till en stabil övergång för både medarbetare och verksamhet.
Uppdraget kräver att konsulten ska vara svensk medborgare Registerkontroll nivå 2 (SUA) av konsulten kommer att genomföras
Start: sep/okt
Ort: Stockholm
OM D-SOURCE
Your source to IT D-Source är ett modernt konsultbolag med bredden mellan helpdesk, infrastruktur och Tech. Vi har lång erfarenhet av att förstå kunders IT-behov! Tveka inte att höra av dig om du är intresserad av att ta reda på mer.
Vad kan vi göra för dig och vad kan vi göra tillsammans?
INGET JOBB FÖR DIG?
Lugnt! Du kan alltid registrera dig förutsättningslöst på D-Source jobbsida genom att Connecta med oss. Då hamnar du i vår kandidatdatabas och får koll på våra kommande aktuella tjänster. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare D-Source AB
(org.nr 559299-4676), https://www.d-source.se Arbetsplats
D-Source Kontakt
Robert Tse robert.tse@d-source.se 072-3397990 Jobbnummer
9462088