Gruppchef IT

Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Som chef på IT-avdelningen får du möjlighet att utvecklas som ledare i en av landets största myndigheter. Inom din roll som gruppchef har du ett helhetsansvar för personal, verksamhet och budget för en grupp på cirka 15 medarbetare. Du kommer bl.a. att leda en grupp med IT-tekniker som befinner sig verksamhetsnära och arbetar med att öka den digitala mognaden genom att t.ex. agera rådgivande, guida, serva och stötta personal gällande IT-avdelningens tjänster och våra IT-leveranser. Du är ansvarig för ITs processer gentemot vårt nationella säkerhetsnät i samband med våra IT-leveranser till kärnverksamheten.
I rollen skall du säkerställa verksamhetens behov av ett nära IT-stöd och ansvara för att vårda och utveckla viktiga relationer och synliggöra kundperspektivet både i verksamheten och tillbaka in till IT-avdelningen. Din ledarroll kommer att utgöra ett viktigt gränssnitt mellan IT-avdelningen och kärnverksamheten. Vår IT-personal finns på flera orter i landet och du kommer ha medarbetare placerade runt om i mellan-Sverige. Detta medför närvaro i vår verksamhet och resor ingår som en del av tjänsten.
Som chef är du är en förebild som engagerar och tar tillvara medarbetarnas initiativ. Du ansvarar för gruppens arbete med kontinuerliga förbättrings- och förändringsarbeten och är delaktig i att skapa en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö.
Stort fokus ligger på att utveckla personal och skapa tydlighet i arbetssätt och uppdrag. Du samverkar lokalt, regionalt och nationellt med dina chefskollegor för att gemensamt optimera resurser och skapa en verksamhet som är effektiv i sin helhet. Tillsammans med dina chefskollegor arbetar du i sektionens ledningsgrupp för att planera och följa upp verksamhetens utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en stabil, drivande och reflekterande ledare som skapar engagemang och delaktighet. Då rollen har en stor kontaktyta förutsätter det en god kommunikativ förmåga och att du har lätt för att skapa kontakt och samarbeta med andra. Vi ser att du har god samarbetsförmåga, hög integritet, är självständig och noggrann, samtidigt som du är flexibel och prestigelös. Som chef tar du initiativ till förändring, leder, motiverar och genom tillit förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet från verksamhetsnära uppdrag med koppling till leverans och utveckling av IT-tjänster
* Erfarenhet av arbete som chef med personal- och budgetansvar
* Erfarenhet av att leda uppdrag och team för ett större geografiskt område
* Erfarenhet av förutsättningsteknik inom IT-säkerhet, t.ex. nätverksteknik eller kommunikationsteknik
* Erfarenhet av att arbeta inom offentlig verksamhet eller större komplexa organisationer
* God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
* Dokumenterade chefs/ledarskapsutbildningar
* Erfarenhet som IT-tekniker, gärna inom säkerhetsteknik
* Erfarenhet från Kriminalvårdens kärnverksamhet, dess huvudsakliga verksamhetsgrenar så som anstalt, häkte och/eller frivård
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
