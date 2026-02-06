Gruppchef Fastighet
2026-02-06
Vill du leda och utveckla människor inom underhåll och fastighet på Sveriges största flygplats? Vi söker nu en Gruppchef inom Fastigheter var uppdrag är avgörande för att flygplatsen ska kunna bedriva sin verksamhet utan avbrott - varje dag, året runt. Vad innebär rollen? Som gruppchef inom Fastigheter får du ett operativt ansvar för underhåll och en nyckelroll i att säkerställa att Arlandas byggnader, system och utrustning fungerar stabilt, effektivt och hållbart. Ditt ansvarsområde omfattar allt från byggnader, elproduktion, hissar och rulltrappor till ventilation, brandskydd, kommunikationssystem och energiteknik, där anläggningarna ställer höga krav på säkerhet, tillgänglighet och kvalitet.
Gruppchefens övergripande ansvar är att leda, styra och utveckla verksamheten inom sitt område med fokus på att skapa goda förutsättningar för samarbete, prestation, kvalitet och arbetsglädje.
Du ansvarar för:
Att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt i linje mot fastställda mål, strategier och värderingar
Att driva verksamhetsutveckling med fokus på effektivitet och kvalitet
Att stödja och coacha medarbetare i deras professionella utveckling med fokus på engagemang, lärande och ansvarstagande
Att skapa en trygg, inkluderande och motiverande arbetsmiljö där människor växer och vill bidra
Ekonomisk uppföljning och effektiv resursplanering
Du rapporterar till Enhetschef Operativ Förvaltning ARN och ingår i enhetens ledningsgrupp.
Vem är du? Du är en närvarande och engagerad ledare som skapar motivation, arbetsglädje i gruppen. Du har en övergripande förståelse för fastighetsteknik, men det är i ledarrollen du verkligen gör störst skillnad. Du inspirerar och coachar medarbetare, främjar samarbete och hanterar utmaningar på ett konstruktivt sätt. Genom strukturerat arbete omsätter du strategier till konkreta mål och resultat med fokus på kvalitet, effektivitet och utveckling. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom teknik, fastighet eller motsvarande yrkeserfarenhet
Flerårig erfarenhet av att leda personal, utveckla grupper och driva verksamhetsutveckling med dokumenterat goda resultat
Erfarenhet av att arbeta med ekonomisk uppföljning och nyckeltal
God kommunikationsförmåga i svenska och engelska
Ett genuint intresse för teknik, underhåll och fastighet
Vad erbjuder vi dig? Hos Swedavia blir du en del av en samhällsviktig verksamhet där hållbarhet, innovation och säkerhet går hand i hand. Du får möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen av framtidens flygplatser - där varje beslut gör skillnad.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ida Paulsson, ida.paulsson@swedavia.se
.
Sista ansökningsdag är den 1 mars, välkommen med din ansökan!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), https://jobb.swedavia.se
Stockholm Arlanda Airport (visa karta
)
190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Jobbnummer
