Gruppchef Business Control

Gruppchef Business Controlling
När ett affärsområde ska leverera stabil lönsamhet i komplexa trafikavtal krävs mer än rapportering. Det krävs struktur, analys, affärsförståelse och mod att utmana.
Nu söker vi en Gruppchef till vår Business Control-organisation. I rollen leder du ett team av Business Controllers och har ett övergripande ansvar för den finansiella styrningen inom ett av våra affärsområden.
Du ansvarar för analys, prognos, budget och uppföljning samt säkerställer kvalitet i affärsområdets ekonomiska styrning. Samtidigt är du en aktiv affärspartner till verksamheten.
Utöver affärsområdesansvaret är du själv Business Controller för en affär. Det innebär att du rör dig obehindrat mellan detaljerad analys och strategiska diskussioner i ledningsgrupp.
Du rapporterar till Head of Business Control.
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet av kvalificerat Business Control-arbete
Är trygg i ledarrollen och vill utveckla både människor och arbetssätt
Kombinerar analytisk skärpa med affärsmässig helhetssyn
Är van att arbeta nära verksamhet och utmana konstruktivt
Tidigare personalansvar är meriterande
Hos oss får du en roll med verkligt inflytande över affärens utveckling - i en samhällsviktig verksamhet där ekonomi, kvalitet och långsiktighet måste fungera tillsammans.
Vad vi erbjuder Du erbjuds en spännande roll hos ett värderingsstyrt bolag där våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Våra värderingar "Handling, Ansvar, Nytänkande och Samspel", styr vår vardag och du blir en viktig resurs i det arbetet.
Du kommer ha din placering på huvudkontoret i Bromma. Då vi har verksamhet i hela Sverige kan resor förekomma i din roll.
Du erbjuds en marknadsmässig lön med ett förmånspaket som inkluderar pensionsplan enligt ITP. Du får även ett gruppförsäkringspaket, lunchförmån via Edenred, ett årligt friskvårdsbidrag, samt flera andra trivselaktiviteter.
Mer om tjänsten och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med provanställning på 6 mån.
Transdev vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av arbetspsykologiska tester som en del i vårt urval.
Har Du frågor om rollen eller processen är du välkommen att maila oss på Transdev Rekrytering
Välkommen att söka!
Om oss Transdev ger människor frihet att resa när de vill och hur de vill. Vårt erbjudande spänner över flera transportslag, bland andra buss, tåg, spårvagn och båt. Vi ingår i den internationella koncernen Transdev, som med över 100 000 medarbetare möjliggör 10 miljoner dagliga resor världen över.
I Sverige är vi en av de största operatörerna inom persontrafik, med över åttio års erfarenhet. Vår verksamhet bygger dels på långsiktiga partnerskap med trafikmyndigheter och företag, dels på kommersiell trafik som vi driver under egna varumärken. Vi utvecklar framtidens persontrafik - för en hållbar utveckling och för att ge människor frihet att resa. Så ansöker du
