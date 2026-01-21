Gruppchef - Norrköping
Lassila & Tikanoja FM AB / Chefsjobb / Norrköping
Är du en kommunikativ och engagerad ledare som vill vara med och utveckla och förvalta vår affär i Norrköping? Då kan du vara vår nästa gruppchef.
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan, och i det uppdraget behövs du!Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Som gruppchef har du en viktig uppgift i att förvalta och utveckla vår affär. Genom engagerade medarbetare levererar du en säker drift till våra nöjda kunder. Du är operativt ansvarig för entreprenaden och får därmed en rolig och givande kombination av spännande teknik, mycket kundkontakt och nära samarbete med ditt team. I den här nyckelrollen kommer du att arbeta inom uppdraget till Region Östergötland och de objekt som är anslutna till Vrinnevisjukhuset. Du kommer ha personalansvar för en grupp sammansvetsade och drivna tekniker om 15 personer. På din avdelning finns kollegorna administratör, koordinator, projektledare samt platschef som du rapporterar till.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ansvara för utvecklingen av ett team tekniker i diverse yrkeskategorier samt specialistkompetenser
• Självständigt planera för ditt team och genomföra tillsyn, skötsel och underhåll inom fastigheterna
• Säkerställer att arbetet följer avtal - och hjälpa till att tolka vad som ingår i leveransen
• Delta i budget- och prognosmöten, attestera fakturor och hantera kundanmärkningar
• Följa upp KPI:er och föreslå förbättringar
• Driva och föreslå utveckling av avtal
Om dig
Det vi värdesätter högst är engagemang, attityd och ambition. Vi tror därför att du är en person med stort tekniskt intresse och förmåga att bygga goda långsiktiga relationer. Vidare är du en entusiasmerande och tydlig ledare som gillar att nå resultat tillsammans med andra. Du motiveras av problemlösning och utveckling samt värdesätter möjligheten att få vara med att påverka. Vi arbetar i flera olika system för ekonomi, tidsredovisning, arbetsorderhantering, vilket gör att din multitasking-förmåga bör vara välutvecklad. Vi strävar efter att leverera en slutprodukt över vår kunds förväntningar men inom ramarna för upprättad budget och tidplan.
För att lyckas i rollen behöver du
• Utbildning motsvarande minst ett års heltidsstudier inom fastighetsteknik på eftergymnasial nivå.
• Erfarenhet inom entreprenadsjuridik, ABFF/AFF, avtalsrätt, arbetsrätt och arbetsledning.
• Erfarenhet av teknisk komplexa fastigheter som sjukhus, läkemedelsindustri, industri eller liknande.
• B-körkort
Meriterande
• Heta arbeten
• Fallskydd
• Anläggningsskötare brandlarm och/eller sprinkler
• Kompetens inom el
• Kompetens inom mobila plattformar
• BAS P/U
• ABFF/AFF
• Ledarskapsutbildning
• Grundkurs medicinska gaser
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden trygghet, gemenskap och arbetsglädje - och det är vi stolta över. Vi erbjuder dig också:
• Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
• Förmånligt pensionsprogram
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta platschef Lukas Kehusmaa via mail på lukas.kehusmaa@Luotea.com.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidater.
