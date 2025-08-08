Grundskollärare ma/no 2 tjänster
Malå kommun / Grundskollärarjobb / Malå Visa alla grundskollärarjobb i Malå
2025-08-08
, Norsjö
, Arvidsjaur
, Lycksele
, Sorsele
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malå kommun i Malå
, Norsjö
eller i hela Sverige
Malå kommun är en vacker och framåt kommun i södra Lappland. Máláge kommuvdna, är en samisk förvaltningskommun.
Merparten av de boende är sysselsatta inom trä- och verkstadsindustri, georelaterad verksamhet, transportnäring och offentlig verksamhet. I kommunen finns en god offentlig service samt ett mångsidigt fritidsutbud.
Malå är ett bra alternativ för såväl barnfamiljer som företagare och industrier. Flera framgångsrika små och medelstora företag med väl utvecklade produkter, som säljs på världsmarknaden, skapar ett klimat med framtidstro.
Vår vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.
Mer info finns på Malå kommuns hemsida: http://www.mala.se
och http://www.nykommun.se/malaPubliceringsdatum2025-08-08Beskrivning
I kommunen finns en skola som inrymmer alla skolformer från förskoleklass till och med vuxenutbildning.
Vi har många duktiga pedagoger och behöver nu förstärkning. Nilaskolan har många intressanta utvecklingsprojekt såsom entreprenöriellt lärande och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi jobbar med fortbildning av vår personal och har pedagogiska eftermiddagar avsatt för detta. Vår it-struktur är färdigutbyggd med en till en för alla elever i åk 4 till åk 9. Det finns god tillgång på lärplattor och datorer för yngre åldrar. Malå erbjuder en fantastisk natur både sommar som vinter. Sporthall, ishall, skidspår och slalombacken finns inom 3 minuters promenad från skolan och centrum.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för personalen består i att planera, leda, utveckla och bedriva undervisning samt göra anpassningar så att den stimulerar och utmanar elevens nyfikenhet, utveckling och lärande. Trygghet och arbetsro är en viktig del av skolans värdegrund. Vi arbetar i arbetslag och i ämneslag. Kvalifikationer
Du är grundskollärare, legitimerad och är behörig att undervisa i matematik, kemi, fysik, biologi och teknik upp till åk 9. Du bör ha god samarbetsförmåga, vara flexibel och ha en pedagogisk insikt samt förmågan att skapa goda relationer till våra elever. Vi ser gärna att du som person är tydlig, strukturerad, kreativ och har god kommunikationsförmåga. Malå kommun strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund. Anställningsvillkor
Heltid tillsvidare om erforderliga beslut fattas, provanställning kan bli aktuellt.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur Polisens belastningsregisteruppvisas vid anställning.
Malå kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Ersättning
Ange löneanspråk i ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/46". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malå kommun
(org.nr 212000-2866) Arbetsplats
Utbildningsavdelningen, Grundskola, Åk 7-9 Kontakt
Viveka Eliasson 0953147190 Jobbnummer
9450251