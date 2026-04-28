Grundskollärare åk 4-6
Karlsborgs kommun / Grundskollärarjobb / Karlsborg Visa alla grundskollärarjobb i Karlsborg
2026-04-28
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlsborgs kommun i Karlsborg
Vi söker dig som vill vara med och forma framtidens lärande på Strandskolan - en modern skola med fantastisk miljö och höga ambitioner för våra elevers utveckling.
Arbetsplatsen
Strandskolan är vackert belägen vid Bottensjön i centrala Karlsborg. Det otroliga läget tillsammans med skolgårdens utformning möjliggör till mycket aktiviteter för eleverna i naturskön miljö. Skolan är helt nybyggd med en tilltalande design invändigt. Arkitekterna har valt finstämda färger, ergonomiska möbler och påkostade material. På skolan går cirka 280 elever fördelade på förskoleklass och årskurs 1 - 6 . Det finns även två fritidshemsavdelningar som heter Vågen och Vinden. Nu väntar vi alla spänt på att fr o m hösten 2026 få nyttja vår nya fina utemiljö.
Dina arbetsuppgifter
Du undervisar i årskurs 4-6 och ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplan och andra styrdokument. I rollen ingår även övriga arbetsuppgifter som hör läraryrket till.
Tillsammans med kollegorna är du med och skapar en trygg, kreativ och nyfiken lärmiljö där elevernas utveckling och lärande står i centrum. Du bidrar till en skola där vi arbetar tillsammans för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas, med fokus på att stärka elevernas kunskapsutveckling och öka måluppfyllelsen.
Vi erbjuder
Du som medarbetare är vår viktigaste resurs och vi jobbar aktivt med arbetsmiljöfrågor samt att kunna erbjuda ett förmånspaket som främjar din hälsa. Vi satsar på ett brett friskvårdsutbud genom gratis motionssim, vattengympa, möjlighet till kostnadsfri massage samt friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme utifrån dina och verksamhetens förutsättningar. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad grundskollärare, med behörighet i ämnena svenska, matematik, engelska samt samhällsorienterande eller naturorienterande ämnen.
Du har god förståelse för hur elever tar till sig kunskap samt har förmågan att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov. I din yrkesroll förväntas du kunna samarbeta med kolleger, andra professioner och vårdnadshavare för elevens bästa och du upplevs av eleverna som en stabil person som är trygg i dig själv.
Digitala verktyg är ett självklart hjälpmedel för såväl dig som lärare som för våra elever, så det är något du behöver känna dig trygg i att använda. Övrig information
Karlsborgs kommun använder sig av rekryteringsverktyget Varbi för att hantera ansökningar, vilket också är ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen.
Du som funderar på att söka tjänsten är varmt välkommen att höra av dig till oss, men vi undanber oss kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag.
Vid önskan om att komma i kontakt med facklig representant, hittar du kontaktuppgifter på kommunens hemsida.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film här
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 550 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt Instagramkonto Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs kommun
(org.nr 212000-1629), https://www.karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Storgatan 16 (visa karta
)
546 82 KARLSBORG Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Skolverksamhet, Strandskolan Kontakt
Rektor
Kent Larsson kent.larsson@karlsborg.se 0505-17320
9880804