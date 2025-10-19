Grundskolärare 7-9 i matematik
2025-10-19
Om rollen
I rollen som grundskollärare för årskurs 7-9 med inriktning på matematik kommer du att ha en betydelsefull och central roll i elevernas lärande och utveckling. Du förväntas skapa en stimulerande och trygg lärmiljö där eleverna kan utforska sina intressen och utveckla sina färdigheter inom matematik. Tjänsten innebär att du inte bara kommer att undervisa, utan även aktivt delta i skolans utvecklingsarbete och samarbeta med kollegor samt elevhälsoteam. Vi söker en passionerad och engagerad person som brinner för undervisning och är redo att göra en verklig skillnad i våra elevers liv.Publiceringsdatum2025-10-19Kvalifikationer
För att vara framgångsrik i denna roll ser vi att du har följande kvalifikationer:
• Legitimerad lärare med inriktning mot matematik.
• Genuint intresse för att inspirera och stödja elever i deras utveckling.
• God ledarskapsförmåga och förmåga att skapa en trygg och strukturerad lärmiljö.
• Förmåga att sätta tydliga ramar och ha höga förväntningar på både elever och sig själv.
• Personlig lämplighet och förmåga att bygga goda relationer med elever och kollegor.
Ditt engagemang och din kompetens kommer att vara avgörande för att skapa en positiv och utvecklande lärandemiljö för våra elever.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Planera, genomföra och utvärdera undervisningen inom matematik.
• Skapa en inspirerande och trygg lärmiljö som främjar elevers nyfikenhet och kreativitet.
• Samverka med kollegor och elevhälsoteam för att ge eleverna det stöd de behöver.
• Delta i skolans utvecklingsarbete och bidra till att förbättra undervisningsmetoder och lärmiljöer.
• Engagera dig i elevernas sociala och emotionella utveckling genom att vara en närvarande och lyhörd lärare.
Genom ditt arbete kommer du att bidra till att forma en positiv och utvecklande skolkultur där varje elev kan trivas och växa.
Vi erbjuder
På Innovitaskolan erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö där kollegialt lärande är en central del av vår verksamhet. Du kommer att få möjlighet att:
• Arbeta i en liten och växande skola med cirka 200 elever, vilket ger en nära och familjär atmosfär.
• Få omfattande stöd från vår centrala organisation, inklusive tillgång till HR-frågor, försäkringar och digitala kurser.
• Utveckla dina pedagogiska färdigheter och delta i fortbildning och kompetensutveckling.
• Arbeta i ett engagerat team där medarbetarna värdesätter sina och varandras olika kompetenser.
• Få stöd från ett aktivt och välbemannat elevhälsoteam som arbetar proaktivt för elevernas välmående.
Vi tror på att skapa en trivsam och utvecklande arbetsmiljö för all personal och välkomnar dig att bli en del av vårt team.Så ansöker du
Är du den vi söker? Tveka inte att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att få läsa om dig och din motivation för att bli en del av vårt team på Innovitaskolan. Ansökan ska inkludera ett CV samt ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet och dina pedagogiska visioner.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Detta är ett heltidsjobb.
AcadeMedia Support AB (org.nr 556568-8479)
AcadeMedia Support Jobbnummer
