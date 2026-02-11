Grundlärare F-3 Ingatorpsskolan
Ingatorpsskolan är en liten skola i Östra kommundelen, fint belagd på landsbygdens höjd med nästan 100 elever från förskoleklass till årskurs 6 samt ett fritidshem där cirka hälften av eleverna är inskrivna. Skolan ligger ungefär 3mil från Eksjö och 1mil från Mariannelund.
Ingatorpsskolan är en liten skola i Östra kommundelen, fint belagd på landsbygdens höjd med nästan 100 elever från förskoleklass till årskurs 6 samt ett fritidshem där cirka hälften av eleverna är inskrivna. Skolan ligger ungefär 3mil från Eksjö och 1mil från Mariannelund.
På den lilla skolan jobbar vi tillsammans och allas bidrag är viktigt. Här är tryggheten i att att alla känner varandra en framgångsfaktor och vi samverkar mycket över klassgränserna i exempelvis rastaktiviteter och fadderklasser för att stärka vårt värdegrundsarbete.Vi har en stark och kompetent elevhälsa med både kurator, speciallärare och specialpedagog på skolan som stöttar pedagogerna och eleverna i det dagliga arbetet med kunskapsinlärning, närvaro och trivsel. Skolan har också två förstelärare som driver skolans gemensamma kompetensutveckling. Fokus är att utveckla undervisningen genom att göra eleverna mer delaktiga. Kooperativa strukturer, auskultationer och AI har varit metoderna som använts för att nå det detta läsår och troligtvis något som kommer att fortsätta framåt då vi sett vinster och framgångar med arbetssätten.
Söker du tjänst hos oss blir du klasslärare i en av våra klasser på lågstadiet. Klasserna är små och har ett elevantal på mellan 11-16 elever. I några av klasserna arbetar man tillsammans med ytterligare en grundlärare F-3 och/eller en grundlärare fritidshem.
I arbetsuppgifterna ingår att självständigt och tillsammans med närmsta kollegorna och arbetslaget planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i elevgruppen enligt läroplanen och enligt skolans värdegrundsarbete. På skolan arbetar vi aktivt för att trygga upp hela skoldagen och för att ha en hög närvaro och trivsel.Kvalifikationer
Du som söker bör vara legitimerad grundlärare F-3.
Vi söker dig som är relationell, har lätt för att skapa och bygga relationer med både elever och kollegor. I ditt arbete sätter du elevernas kunskapsutveckling i fokus.
Du är ansvarstagande, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har ett positivt förhållningssätt, god samarbetsförmåga och kommunicerar utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv i varje möte med kollegor, elever och vårdnadshavare.
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
