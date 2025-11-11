Group Treasury Manager
Jurek Recruitment & Consulting AB / Bankjobb / Göteborg Visa alla bankjobb i Göteborg
2025-11-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Vill du ta chansen att vara med och bygga upp Treasury-funktionen i ett globalt medtech-bolag som gör verklig skillnad för människors liv?
Vår kund är ett globalt medtech-bolag som utvecklar, producerar och distribuerar avancerade medicintekniska lösningar för människor världen över. Nu söker vi en driven och analytisk Group Treasury Manager. Rollen är helt ny, vilket ger dig stora möjligheter att påverka struktur, processer och arbetssätt från grunden - tillsammans med ett engagerat team inom Finance och externa partners.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Som Group Treasury Manager blir du ensam specialist inom Treasury, men du arbetar nära vår Director of Finance & HR och andra nyckelpersoner för att skapa en effektiv global treasury-struktur. Du får en central roll i att utveckla cash management, skapa processer för uppföljning av working capital och säkerställa effektiva rutiner för likviditetshantering. Du kommer att arbeta nära produktionen i Sverige, ha ansvar för cash management även i andra europeiska enheter och vara en speaking partner till olika delar av organisationen samt våra ägare.
Detta är en strategisk och operativ roll med stort internationellt fokus. Du kommer att ha många kontaktytor globalt och arbeta i en miljö med stark start-up-känsla, där flexibilitet och problemlösning är en del av vardagen.Profil
• Erfarenhet av treasuryarbete i internationell miljö, gärna från snabbrörliga bolag.
• Kunskap om cash management och working capital.
• Systemvana och stark digital kompetens, mycket goda kunskaper i Excel.
• Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
• Du är prestigelös, trivs med många kontaktytor och har ett affärsmässigt mindset.
• Du gillar lagarbete, humor och att bidra till en kultur där vi tillsammans tar verksamheten framåt.
Du erbjuds
• En nyckelroll i ett globalt medtech-bolag med stark tillväxt.
• Möjlighet att påverka och bygga upp strukturer från grunden - tillsammans med ett engagerat team.
• En dynamisk miljö med engagerade kollegor och en kultur som värdesätter samarbete och innovation.
Din ansökan
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria Holmberg på 0760 02 69 20 alternativt maria.holmberg@jurek.se
.
Då urvalsprocessen sker löpande är du välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Med hänsyn till GDPR tar vi ej emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Maria Holmberg maria.holmberg@jurek.se Jobbnummer
9599283