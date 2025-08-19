Group Manager Purchasing Systems & Analytics
2025-08-19
Som chef för System- och Analys-teamet är du en strategisk nyckelspelare inom inköpsorganisationen. Du leder ett globalt team av dataanalytiker och säkerställer att organisationen har tillgång till rätt verktyg, information och masterdata för att fatta datadrivna beslut.
Du arbetar nära inköpsledningsgruppen och fungerar som en länk mellan analys och affärsstrategi.
Leda ett globalt team av dataanalytiker och systemspecialister, med ansvar för utveckling, förvaltning och förbättring av inköpsrelaterade system och rapporteringsverktyg
Vara en strategisk partner till inköpsledningen och stötta deras arbete med datadrivna beslut, affärsutveckling och effektivisering
Säkerställa att masterdata är korrekt, harmoniserad och tillgänglig i hela organisationen
Driva utvecklingen av BI-rapporter och dashboards som ger affärskritisk insikt
Identifiera och implementera nya tekniska lösningar, applikationer och plattformar som stärker inköpsfunktionen globalt
Säkerställa integration och samverkan mellan lokala och globala system (t.ex. ERP, PLM, Coupa, SAP, WindChill, Databricks)
Kvalifikationer
Som chef på Magna tror vi att du har starka färdigheter i att främja ett klimat som uppmuntrar samarbete och utveckling, samtidigt som du har en god balans mellan att uppnå resultat och att ha ett människocentrerat fokus.
Vi söker en person med passion för kreativitet och innovation, som trivs i en dynamisk global miljö, men som också har förmågan att anpassa sig till möjligheter och förändrade prioriteringar, samt stödjer organisatorisk förändring med en positiv inställning.
För att lyckas i denna roll tror vi att du har:
Dokumenterad erfarenhet av att leda globala team inom dataanalys, systemutveckling eller IT
Stark projektledningsförmåga, särskilt inom komplexa IT-implementeringar
Djup förståelse för databashantering, BI-verktyg och molntjänster (Azure, SQL)
Erfarenhet av att arbeta nära affärsledning och att omvandla affärsbehov till tekniska lösningar
Flytande engelska i tal och skrift
Erfarenhet av applikationsimplementering, databashantering och/eller BI-rapportering
Goda kunskaper i databasspråk (t.ex. SQL) och förståelse för Azure-tjänster
Relevant akademisk examen inom IT, datavetenskap, systemvetenskap eller liknande
Strategisk och affärsorienterad med förmåga att se helheten
Kommunikativ och samarbetsinriktad - du bygger starka relationer både inom teamet och med interna kunder
Resultatorienterad och strukturerad, med ett starkt driv att förbättra och utveckla
En inspirerande ledare som skapar engagemang och utvecklar sina medarbetare
Ansökan och kontaktinformation
Har du frågor om tjänsten? Vänligen kontakta Talent Acquisition Partner, Per Lind på per.lind@magna.com
eller Rekryterande chef, Magnus Ohlin magnus.ohlin@magna.com
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan! Observera att vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, 2025-09-07
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Magna Electronics Sweden AB
LINKÖPING
