Grillkock

Allgotts Gatukök Sverige AB / Kockjobb / Haninge
2026-01-05


Allgotts Gatukök i Jordbro söker en erfaren grillkock. Verksamheten har fokus på smashed burgers och tunnbrödsrullar, kombinerat med klassisk svensk husmanskost. Arbetet sker i ett högt tempo med tydliga rutiner och höga krav på kvalitet och hygien.

Arbetsuppgifterna inkluderar:
* Tillagning av smashed burgers och tunnbrödsrullar
* Matlagning av klassiska gatuköks- och husmansrätter
* Grill- och stekbordsarbete
* Förberedelser, egenkontroll och hygienrutiner
* Säkerställa kvalitet, tempo och ordning i köket

Kvalifikationer
* Minst 2 års erfarenhet som grillkock
* God vana av arbete vid grill och stekbord
* Förmåga att arbeta effektivt i högt tempo
* Ansvarstagande, noggrann och samarbetsvillig
* Kunskaper i svenska eller engelska

Anställningsvillkor
* Lön och villkor enligt kollektivavtal
* Arbetsgivaren är ansluten till Fora

Så ansöker du
Skicka CV och kort presentation. Urval och intervjuer sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Via mail
E-post: brane@allgotts.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jordbro".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Allgotts Gatukök Sverige AB (org.nr 559426-5281)
Lillsjövägen 2 (visa karta)
136 50  JORDBRO

Jobbnummer
9669238

