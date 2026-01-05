Grillkock
2026-01-05
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Allgotts Gatukök Sverige AB i Haninge
Allgotts Gatukök i Jordbro söker en erfaren grillkock. Verksamheten har fokus på smashed burgers och tunnbrödsrullar, kombinerat med klassisk svensk husmanskost. Arbetet sker i ett högt tempo med tydliga rutiner och höga krav på kvalitet och hygien.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
* Tillagning av smashed burgers och tunnbrödsrullar
* Matlagning av klassiska gatuköks- och husmansrätter
* Grill- och stekbordsarbete
* Förberedelser, egenkontroll och hygienrutiner
* Säkerställa kvalitet, tempo och ordning i köket

Kvalifikationer
* Minst 2 års erfarenhet som grillkock
* God vana av arbete vid grill och stekbord
* Förmåga att arbeta effektivt i högt tempo
* Ansvarstagande, noggrann och samarbetsvillig
* Kunskaper i svenska eller engelska
Anställningsvillkor
* Lön och villkor enligt kollektivavtal
* Arbetsgivaren är ansluten till ForaSå ansöker du
Skicka CV och kort presentation. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Via mail
E-post: brane@allgotts.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jordbro". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allgotts Gatukök Sverige AB
(org.nr 559426-5281)
136 50 JORDBRO Jobbnummer
9669238