Grävmaskinist till Luleå
2026-02-09
Till snabbväxande bemannings- och rekryteringsbolaget Nkraft Bemanning söker vi dig som är driven, passionerad och vill jobba med några av Sveriges främsta bygg- och entreprenadföretag!

Om tjänsten
Vi söker nu grävmaskinister till uppdrag i Luleå. Du kommer att ansvara för att köra och underhålla grävmaskiner på olika arbetsplatser. Arbetet sker måndag till fredag eller 7/7. Den ideala kandidaten har god erfarenhet av grävmaskin, är noggrann och samarbetsvillig.Dina arbetsuppgifter
Köra grävmaskiner för att gräva, flytta och placera material som jord, grus och schaktmassor
Utföra enklare underhåll, smörjning och daglig tillsyn av maskinen
Arbeta efter ritningar, anvisningar och säkerhetsföreskrifter
Samarbeta med platschef, markarbetare och andra yrkesgrupper
Bidra till en säker, effektiv och trevlig arbetsmiljöKvalifikationer
Förarbevis för grävmaskin eller lärlingsbok
B-körkort och tillgång till bil
Tidigare erfarenhet av grävmaskinsarbete
Vana vid GPS-styrning är meriterande men inte krav
Du är ansvarstagande, kommunikativ och lösningsorienterad
Skift och Ort:
Luleå
Måndag-Fredag
7/7
Kontakt & ansökan:
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig: carl-david@nkraft.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: carl.david@nkraft.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
N Kraft Bemanning AB
(org.nr 559432-0508), https://www.nkraft.se
972 31 LULEÅ Körkort
