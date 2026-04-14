Grävmaskinist - J. Forssman Entreprenad
GRÄVMASKINIST - J. Forssman EntreprenadPubliceringsdatum2026-04-14Om företaget
J. Forssman Entreprenad är ett mark- och anläggningsföretag med bas i Nyköping. Bolaget arbetar främst mot företagskunder och driver egna projekt, ofta inom bostadsutveckling.
Med en modern maskinpark och ett sammansvetsat team levererar man kostnadseffektiva lösningar med hög kvalitet. Verksamheten växer och söker nu fler maskinister.Om tjänsten
Som grävmaskinist arbetar du i varierande projekt inom mark och anläggning.
Arbetsuppgifter: * Köra grävmaskin i olika typer av markprojekt * Arbeta efter ritningar * Samverka med övriga i arbetslaget * Ansvara för maskinens skötsel
Arbetet sker både självständigt och i team beroende på projekt.
Vi söker dig som
Är engagerad, strukturerad och trivs i produktion. Du hugger i där det behövs och är en del av laget.
Du har en positiv inställning, ser möjligheter och vill utvecklas tillsammans med bolaget.Kvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av att köra grävmaskin * Erfarenhet av arbete efter ritning * B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av GPS-styrning (eller vilja att lära) * BE-körkort * Brett erfarenhetsområde inom markÖvrig information
• Heltid * Placering: Nyköping, arbete inom cirka 15 mils radie * Övernattning kan förekomma * Kollektivavtal finns
Vi erbjuder dig
• Modern och välutrustad maskinpark * Varierande projekt och arbetsdagar * Ett lag där alla hjälper varandra * En utvecklande miljö med möjlighet att växa
Intervju sker löpande så sök redan idag!
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7532103-1944093". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort.
