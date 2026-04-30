Grafisk producent
2026-04-30
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Vi söker en erfaren och självgående grafisk producent som tillsammans med vår andra producent vill ta ett helhetsansvar för den grafiska produktionen inom kommunen. Du är anställd vid kommunikationsenheten och har kommunikationschefen som närmaste chef.
På kommunikationsenheten hamnar du mitt i händelsernas centrum. Vi stöttar verksamhet som berör människor i deras liv och vardag; skola, förskola, äldreomsorg, socialtjänst, samhällsbyggnad, kultur, idrott och mycket annat.
Kommunikationsenheten ansvarar bland annat för kommunens varumärke, extern- och internkommunikation och kriskommunikation. Med hjälp av kommunikation vill vi öka engagemang och delaktighet, bygga relationer och levandegöra vår vision. På enheten arbetar kollegor med spetskompetens inom extern och intern kommunikation, grafisk formgivning, webb och film.
Arbetsuppgifter
Som grafisk producent driver du processen från idé och brief till färdig leverans oavsett om det gäller annonser, foldrar, presentationer, skyltar, mässmaterial eller andra grafiska produktioner. Arbetet kräver att du är självgående och tar ansvar för produktionsflödet, håller ihop de olika uppdragen, säkerställer kvalitet och ser till att deadlines hålls. Rollen innebär också att du är ett professionellt ansikte utåt och ger ett mycket gott bemötande till våra interna beställare.
Du jobbar oftast i team med någon av dina kommunikatörskollegor, som är kontakten gentemot verksamheterna.
Som en av två grafiska producenter ansvarar du även för utvecklingsprojekt, exempelvis kommunens visuella identitet, användning av AI och andra långsiktiga förbättringsinitiativ.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* relevant högskole-/universitetsutbildning eller motsvarande inom medieproduktion, alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* dokumenterat goda kunskaper i Adobe Creative Cloud
* erfarenhet av att driva grafiska projekt från start till mål
* mycket god förmåga att möta beställare och ge professionell service
* flera års erfarenhet är önskvärt, gärna från en större organisation eller annan komplex verksamhet
Det är meriterande om du kan göra illustrationer och har erfarenhet av filmproduktion samt arbete med sociala medier.
Vi tror att du är drivande, kreativ, noggrann och leveranssäker. Du är självgående och trivs med att ta ansvar och fatta beslut. Samtidigt är du en lagspelare som uppskattar samarbete och kunskapsutbyte.
Du behöver kunna hantera flera projekt parallellt och arbeta i ett högt tempo utan att tappa kvalitet. Du är positiv, lösningsorienterad och har mod att föreslå förbättringar.
Vid intervjutillfället vill vi att du visar upp din portfolio.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322049".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746)
Box 611 (visa karta
)
391 26 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Kommunikationschef
Nico Werge 010-3520018
9884098