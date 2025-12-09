Grafisk formgivare
Är du en självgående och kreativ person som vill bidra tillsammans med ett specialist-team så är det dig vi letar efter!
Som grafisk formgivare ansvarar du för att skapa visuell kommunikation som engagerar och bygger Länsförsäkringars starka varumärke. Du omvandlar briefer och koncept till visuellt tilltalande och effektiva designlösningar, både för digitala och tryckta medier, alltid med den grafiska profilen i åtanke. Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
- Producera en bred variation av kommunikationsmaterial, inklusive annonser, broschyrer, presentationer, sociala medier-grafik, banners, mässmaterial och illustrationer
- Säkerställa att all design är konsekvent och följer vår grafiska profil, riktlinjer och varumärkesstrategi
- Arbeta nära med kollegor som copywriter, produktionsledare och performance marketing specialist för att förstå behoven och leverera effektiva designlösningar
- Förbereda och leverera filer i korrekt tekniskt format för både tryckproduktion och digital publicering inom satt deadline
- Utfrån analys följa upp och, vid behov, justera så att våra enheter ger oss bästa möjliga resultat
Vi söker dig som har:
- Stark estetisk känsla, kreativitet och noggrannhet. God förståelse för layout, färg, form och typografi
- Förmåga att ta emot och ge feedback konstruktivt samt att presentera och motivera designval
- Förmåga att hantera flera projekt parallellt, prioritera uppgifter och hålla deadlines
- Relevant utbildning inom grafisk design, visuell kommunikation eller motsvarande erfarenhet
- Mycket goda kunskaper i branschstandardprogramvaror, främst Adobe Creative Suite (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat)
Meriterande
Du är nyfiken på nya arbetssätt och har ett intresse för hur AI, digitala verktyg och ny teknik kan användas i det dagliga designarbetet. Du gillar att testa nya funktioner och verktyg som kan förenkla, snabba upp och förbättra produktion och kreativa processer. Det kan till exempel handla om att använda AI eller smarta funktioner i designverktyg som stöd i idéarbete, bildhantering eller layout - alltid med kvalitet och varumärke i fokus.
Arbetsprover
I den här rekryteringen tillämpar vi arbetsprover. Skicka därför in tre exempel från din portfolio som du tycker speglar vårt varumärke.
Låter det spännande?
Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med denna rekrytering och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Sista dag att ansöka är 31 december.
Mer information
Omfattning: Vikariat tom 31 december 2026, heltid. Start omgående med hänsyn till uppsägningstid.
Placering: Vårt kontor i Borås som utgångspunkt med möjlighet till att jobba hemma delar av din arbetstid.
- Rekryterande chef: Linn Grönkvist, Chef Marknadskommunikation, 072-144 57 19
- HR: Lea Grönkjär, 0721 483 512
- Fackliga frågor FORENA: Karin Eriksson-Gustavsson, 0738 293 041
Välkommen till Länsförsäkringar AB - en plats för mod och möjligheter. Genom lärande, engagemang och tilltro till varandra försäkrar vi att du kan växa hos oss. Vi är en arbetsgivare som vill bidra till ett hållbart arbetsliv med bra anställningsvillkor och flexibelt arbetssätt. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats att trivas i och välkomnar alla, oavsett bakgrund. Var med oss och skapa en kundupplevelse i tiden - och för framtiden! Ersättning
