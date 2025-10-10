Grafisk formgivare
Åre kommun / Formgivarjobb / Åre Visa alla formgivarjobb i Åre
2025-10-10
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre kommun i Åre
, Östersund
, Stockholm
, Göteborg
, Bräcke
eller i hela Sverige
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Ett tydligt, trovärdigt och enhetligt varumärke är avgörande för en kommun som vill bygga förtroende, skapa igenkänning och engagera både invånare och medarbetare. Åre kommun driver ett förändringsarbete där kommunikationen och det visuella uttrycket spelar en nyckelroll.
Vi söker dig som vill vara med och vidareutveckla och implementera Åre kommuns grafiska identitet. Tillsammans med kommunikationsavdelningen arbetar du för att göra det lätt att göra rätt, genom tydliga riktlinjer, tillgängliga mallar och ett konsekvent formspråk i hela organisationen.
Som grafisk formgivare hos Åre kommun ansvarar du för att säkerställa hög kvalitet i vår visuella kommunikation. Du är en nyckelperson som utvecklar och förankrar kommunens grafiska profil som en del av den övergripande varumärkesplattformen.
I din roll kombinerar du kreativ förmåga med struktur, service och strategisk förståelse. Du arbetar både operativt och utvecklande i nära samarbete med kommunikatörer, beställare och andra verksamheter.
Du kommer bland annat att:
* Vidareutveckla och implementera kommunens grafiska profil i både digitala och tryckta kanaler.
* Utveckla mallar, guider och metoder som hjälper verksamheten att kommunicera enhetligt och professionellt.
* Skapa original och layout i Adobe InDesign för rapporter, broschyrer, kampanjmaterial och annan kommunikation.
* Producera material för digitala kanaler webb, sociala medier, nyhetsbrev.
* Ta fram infografik, diagram, kartor och ikoner för att förklara komplex information.
* Arbeta med bildhantering, tryckproduktion, enklare rörlig grafik samt samordna beställningar av profil- och trycksaker.
* Vara rådgivande stöd till organisationen i frågor om visuell kommunikation, tillgänglighet och efterlevnad av grafisk manual.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Eftergymnasial utbildning inom grafisk design, visuell kommunikation eller motsvarande kompetens.
* Minst 1 års erfarenhet av grafisk produktion i Adobe InDesign, Illustrator och Photoshop.
* Vana att arbeta med original för både tryck och digital publicering inklusive prepress och export.
* God känsla för typografi, färg, hierarki och tillgänglig design (WCAG 2.1).
* Erfarenhet av att ta fram mallar i InDesign, PowerPoint och Word.
* Förmåga att skriva korta och tydliga texter till grafiskt material.
Meriterande är kunskaper i After Effects eller Premiere Pro, samt grundläggande foto och ljudhantering.Dina personliga egenskaper
Vi söker en kreativ och trygg formgivare som:
* Är noggrann, strukturerad och levererar med hög kvalitet.
* Har god samarbetsförmåga och trivs med att bygga relationer internt.
* Är självständig och tar ansvar hela vägen från idé till färdig leverans.
* Har servicekänsla och kan anpassa lösningar efter verksamhetens behov.
* Har förmåga att driva förändring och stärka förtroendet för ett gemensamt visuellt uttryck.
ÖVRIGT
Placering: Inledningsvis i Järpen för introduktion och uppstart, därefter möjlighet till helt distansbaserat arbete
Ansökan: Skicka gärna med arbetsprover, som PDF eller länk till digital portfolio.
Vi intervjuar löpande sök gärna så snart som möjligt!
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280081". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Arbetsplats
Åre Kommun Kontakt
Kommunikationschef
Hanna Mittjas hanna.mittjas@are.se 064716105 Jobbnummer
9552036