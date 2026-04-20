Gör Sverige säkrare - med cybersäkerhet i fokus!
Transportstyrelsen / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-04-20
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportstyrelsen i Norrköping
, Askersund
, Örebro
, Västerås
, Nora
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi ser ett förändrat säkerhetspolitiskt läge och en uppbyggnad av totalförsvaret i Sverige vilket gör att tillsynen över samhällsviktig verksamhet inom transportsektorn behöver intensifieras. Därför söker vi dig som vill bidra i vårt spännande uppdrag inom cybersäkerhet. Transportstyrelsens tillsyn omfattar alla fyra trafikslag (sjö, luft, väg- och spårtrafik).
Vår sektion är i en uppbyggnadsfas och som medarbetare får du vara med och påverka vårt viktiga uppdrag för att göra Sverige säkrare - på riktigt. Vi har ett positivt klimat där vi utvecklas, samarbetar och stöttar varandra i våra arbetsuppgifter och vi har roligt!
Rollen är cybersäkerhetsinspektör där du kommer att delta i vår tillsyn av samhällsviktiga verksamheter inom transportsektorn. Arbetsuppgifterna består av att granska ledningssystem samt bedöma nätverks- och informationssystem hos verksamhetsutövare. Detta i syfte att kontrollera regelefterlevnad av de krav som Myndigheten för civilt försvar ställer i sina föreskrifter inom Cybersäkerhetsregleringen (NIS2). Beroende på din kompetens kommer du att kunna bidra och utveckla vår tillsyn i stor utsträckning.
En viktig roll vi har som myndighet är att kunna ge vägledning till branschen. Där kommer du att ge stöd inom cybersäkerhetfrågor genom exempelvis vid tillsyn, möten eller föreläsningar.
För att lyckas i tjänsten är det viktigt att bygga och underhålla goda relationer både inom och utom myndigheten. Hos oss får du chansen att kompetensutveckla dig kontinuerligt för att kunna följa med i teknikutvecklingen. Du kommer att arbeta i en miljö som präglas av nyfikenhet, utmaningar och samarbete. Vi behöver anpassa och förändra vårt arbetssätt beroende på situation. Vi trivs med att arbeta i team och stöttar varandra i stort och smått med sikte på att uppnå vårt uppdrag för att göra Sverige säkrare.
Resor med övernattning i Sverige ingår i tjänsten.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen
Du kommer att
bedriva tillsyn inom cybersäkerhet tillsammans med teamet vilket innebär att granska ledningssystem, nätverks- och informationssystem och dess kravuppfyllnad
arbeta med vägledning till branschen
delta i arbetet med omvärldsbevakning
delta i samverkansgrupper både inom myndigheten och med andra tillsynsmyndigheter
delta i internationella arbetsgrupper och samverka med andra medlemsstater
Du måste ha
relevant universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp/120 poäng inom för tjänsten lämpligt området ex säkerhetsområdet, IT eller annan eftergymnasial utbildning kombinerat med relevant arbetslivserfarenhet som Transportstyrelsen bedömer likvärdig
minst två år av praktisk erfarenhet av arbete med cybersäkerhet.
mycket god förmåga att uttrycka dig både skriftligt och muntligt på svenska
god förmåga att uttrycka dig både skriftligt och muntligt på engelska
B-körkort.
Det är meriterande om du också har
praktisk tillämpning av NIS-regleringen
kunskap om hur det svenska krisberedskapssystemet är uppbyggt
erfarenhet av tillsyn
praktisk erfarenhet av kvalificerad revision, granskning eller utredning
certifiering inom informations- och cybersäkerhet
arbetat med ISO 27000-serien
erfarenhet eller kunskap om säkerhetsskyddslagen.
Vi vill att du
är självgående, dvs du tar ansvar för din uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sin process vidare
har god samarbetsförmåga, dvs du arbetar bra med andra. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
har gott omdöme, dvs du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalande, agerande och beslut
är strukturerad, dvs du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar
har specialistkunskap, dvs du förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping.
Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning.
Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Johan Harter via e-post johan.harter@transportstyrelsen.se
eller via telefon på 010 - 495 36 83.
ST, Mats Anderzén och Saco-S, Carola Sander nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-3605.
Vi behöver din ansökan senast den 10 maj 2026.
Välkommen att bli vår nya kollega! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Transportstyrelsen (visa karta
)
601 73 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9863336