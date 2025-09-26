Gör dig Startklar för Lernia!
Lernia Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Ronneby Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Ronneby
2025-09-26
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Ronneby
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige
Startklar - för dig som är öppen för jobb!
Allt fler arbetsgivare behöver personal med kort varsel. Samtidigt vet vi att det finns många som både skulle vilja och kunna börja på ett nytt jobb snabbt. Därför har vi på Lernia lanserat "Startklar". En möjlighet att snabbt få jobb för dig som på förhand skickat in en jobbansökan till oss.
Är du öppen för nya jobbmöjligheter eller kan tänka dig att hoppa på ett jobb snabbt och spontant? Då är Startklar perfekt för dig. Att vara startklar innebär konkret att du på förhand registrerar dig som kandidat hos oss på Lernia. När eller om det dyker upp ett jobb som passar dig tar vi kontakt och därefter kan du förhoppningsvis snabbt och smidigt påbörja ditt nya jobb.
Hur går det till?
Du kommer att hamna på en traditionell jobbannons där du får svara på en del frågor. I annonsen finns det även videobaserade frågor där vi gärna ser att du spelar in videosvar. När du svarat på alla frågor, bifogat nödvändiga dokument och spelat in videoklipp skickar du iväg din ansökan.
Hur länge behöver jag vänta på svar?
I våra traditionella annonser, som är tydligt kopplade till en specifik tjänst, garanterar vi svar. Den här ansökan är annorlunda. Den riktar sig inte mot ett förutbestämt uppdrag och ligger kvar länge på vår hemsida. Det finns med andra ord inget slutdatum för annonsen och vi kan inte garantera en snabb återkoppling.
Tips på vägen!
• Ladda gärna upp bildfiler på det mesta som kan vara meriterande för dig.
• Det kan handla om bilder på exempelvis certifikat, diplom, truckkort eller annat.
• När du spelar in videosvar är det bra om du sitter i en lugn och tyst miljö så vi tydligt hör vad du säger.
Lycka till! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9528112