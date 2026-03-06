Godsmottagare / Speditör
2026-03-06
Som driven godsmottagare/speditör med truckkompetens kommer du att arbeta i en modern och säker lager- och produktionsmiljö där effektivitet, kvalitet och säkerhet är i fokus. Du ingår i ett team som ansvarar för mottagning, interndistribution, packning samt spedition och dokumentation. Rollen kräver god planeringsförmåga, noggrannhet och vana att arbeta i ett högt tempo med flera olika arbetsuppgifter samtidigt.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Mottagning och kontroll av inkommande gods; avläsning av följesedlar, kvalitetskontroller och registrering i system.
Plockning, packning och förberedelse för utleverans samt samordning av transportbokningar och samarbeten med speditörer/transportörer.
Intern materialhantering med användning av ledstaplare och motviktstruck; säker och effektiv placering av gods på lagringsplatser.
Lastning och lossning av lastbilar, kontroll av gods mot fraktdokument och säkring av laster vid behov.
Dokumentation och rapportering i lager- och transportsystem samt hantering av avvikelser och reklamationer enligt rutiner.
Samarbeta med produktion, kvalitet och planering för att optimera flöden (Kaizen/5S) och bidra till förbättringsarbete.
Följa säkerhetsrutiner, upprätthålla ordning och reda på arbetsplatsen samt delta i daglig tillsyn av truckar och arbetsstationer.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av godsmottagning, spedition eller lagerarbete från tillverknings- eller logistikmiljö.
Har giltiga truckkort för ledstaplare och motviktstruck samt erfarenhet av att köra dessa i dagligt arbete.
Kan hantera IT-stöd för lager och transportsystem samt läsa och fylla i följesedlar och fraktdokument; god svenska i tal och skrift.
Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten med förmåga att prioritera och planera arbetsuppgifter effektivt.
Har god fysisk uthållighet och trivs med variationsrika arbetsmoment i ett tempo som kan variera.
B-körkort är meriterande.Dina personliga egenskaper
Säkerhetsmedveten och följer arbetsplatsens rutiner för arbetsmiljö och kvalitet i alla moment.
Teamorienterad och kommunikativ - bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö samt god samverkan med kollegor och externa parter.
Noggrann, lösningsfokuserad och flexibel - anpassar sig till förändrade förutsättningar och bidrar till kontinuerliga förbättringar.
Stresstålig och serviceinriktad med vilja att ta eget ansvar för att uppfylla leverans- och kvalitetskrav.
Vi erbjuder
Heltidsanställning enligt kollektivavtal med konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Långsiktigt uppdrag med möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning.
En säker arbetsplats med fokus på utveckling, utbildning och teamarbete samt möjligheter till intern kompetensutveckling.
Tjänstepension och försäkringar enligt gällande avtal.
Arbetstid och plats
