Godshanterare
2025-09-22
JONSSON är en ledande tillverkare av mobila produkter inom stenkrossning. Vi hjälper våra kunder att lägga grunden för vägar, byggnader och samhällen över hela världen. Nu söker vi godshanterare till vår produktionsavdelning med placering i Billsta. Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
I rollen som godshanterare kommer du jobba med följande arbetsuppgifter:
Hantering och kontroll av inkommande gods
Hantera löpande och årlig inventering
Organisera och strukturera lager i montering
Rapportering och hantering i vårt affärssystem
Materialförsörja produktion
Andra arbetsuppgifter inom området kan förekomma. Arbetstiden är dagtid. Profil
För rollen som godshanterare bör du
Ha gymnasial utbildning
Ha truckkort - ett krav
Erfarenhet av logistikarbete, eller liknande arbete, är meriterande
Hjullastarkort är meriterande
Du behärskar svenska språket i tal & skrift
Som person är du noggrann och strukturerad, du kan arbeta lika bra i team som självständigt och har god problemlösningsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar provanställning i form av inledande visstidsanställning på 6 månader.
Vad vi erbjuder
På JONSSON får du ta del av det stora i det lilla, vi har idag samma entreprenörskapsanda som när företaget startade men med vår globala ägare Metso i ryggen. Utvecklingsmöjligheterna är stora: Vi arbetar med intern utbildning men det finns också globala möjligheter att utvecklas inom koncernen. Arbetsplatsen är belägen precis vid Moälvens kant och till oss kan du färdas med bil, båt eller skoter.
JONSSON tillämpar kollektivavtal med IF Metall och Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna, och som anställd får du del av våra förmåner så som 4 000 kronor friskvårdsbidrag, lunchförmån via Edenred och möjlighet till förmånscykel. Om företaget
Här på JONSSON finns ett unikt lagarbete, en gemensam vilja att utvecklas och ett gott kamratskap som vi är stolta över. Vi tror att innovationskraften finns i alla medarbetare, och att vi gemensamt skapar förutsättningarna för att idé kan bli till verklighet. Tillsammans kan vi flytta berg.
Ta reda på mer om JONSSON på www.pjjonsson.se.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se
/ - www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv
Om ansökning
Du kan söka till tjänsten på två sätt, antingen via vår rekryteringsportal eller via mejl. Genom att skicka in din ansökan godkänner du att vi lagrar dina personuppgifter enligt GDPR.
Vi arbetar med löpande hantering av ansökningar och tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@pjjonsson.se Arbetsgivarens referens
