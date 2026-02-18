Glassbiträde
Vi söker sommarjobbare som vill arbeta i vår glasskiosk vid stranden i Köpingsvik.
Vi söker dig som är glad, utåtriktad och vill arbeta.
Vi säljer kulglass med tillbehör, mjukglass samt enklare färdigmat, läsk och kaffe.
Då kan det vara mycket kunder så ska du klara arbeta i en stressig miljö och ge ett glatt leende och en bra service även när det är kö.
Arbetet innebär försäljning, beredning, påfyllning och städning.
Du arbetar ensam eller tillsammans med någon. Tiderna är vanligtvis mellan kl. 11.00 - 18.00.
Schemalagd tid under Juni - Augusti
Avtalsenlig timlön.
Vi ser helst att du fyllt 18 år, men är inget krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: glasskopan@glasskopan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tl Experience AB
(org.nr 556885-8368)
Köpingsviksstranden (visa karta
)
387 50 KÖPINGSVIK Arbetsplats
Stranddepån Köpingsvik Kontakt
VD
Leif Johansson leif.johansson@glasskopan.se 0706336449 Jobbnummer
9750122