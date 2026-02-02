Glassäljare
2026-02-02
Hemglass - att köpa glass hos oss ska vara en upplevelse.
Vi och våra kunder vill därför att du:
- Tar ett fullt ansvar för din Hemglassbil
- Kör snyggt och säkert i trafiken
- Håller våra tidsscheman
- Har en god organisatorisk struktur för att säkerställa att din bil alltid är välfylld med glass
- Tillhandahåller en service av hög kvalité med ett glatt humör, vänlighet och engagemang
- Sätter kunden i fokus och fungerar som en ledande kraft där du vägleder kunden genom köpprocessen
Du kommer ansvara för dina egna säljturer, briljera genom att visa vikten av nära kundrelationer och hur du själv kan påverka din försäljning. Service, nöjda kunder och försäljning är ord du drivs av. Centralt för oss är att du är glad, vänlig och engagerad.
Hos oss jobbar du eftermiddagar, kvällar och helger och du behöver ha B- körkort
Hemglass har funnits sedan 1968, vi kan erbjuda ett omväxlande jobb, med härliga kundmöten som backas upp av våra välutvecklade arbetsprocesser. När du kommer till oss på Hemglass, får du jobba med ett välkänt och uppskattat varumärke. Våra kunder uppskattar vårt inslag i vardagen, vi vågar säga att du kommer trivas hos oss!
Vill du ha kul på jobbet? Då är Hemglass platsen för dig. Vi jobbar med att leverera glädje till hela landet och vi har roligt medan vi gör det.
Hemglass är ett av Sveriges mest igenkända varumärken. Många har en alldeles egen relation till glassbilen och dess välkända melodi. Vill du själv vara en del av detta, ha kul på jobbet och tillsammans med oss göra människor glada? Vilken tur, för då verkar det som du har kommit rätt.
Att vara glassäljare på Hemglass är något alldeles speciellt. När melodin ljuder och du rullar in i ett kvarter möts du av Sveriges alla glassälskare. Med Hemglassbilen som din butik är du efterlängtad av både gammal som ung. Vi brukar säga att det är Sveriges mest uppskattade jobb! Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemglass i Sverige AB
(org.nr 556955-4693), https://hemglass.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9718718