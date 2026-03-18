Glada personliga assistenter.
2026-03-18
Söker nu glada personliga assistenter med glimten i ögat.
Jag är en kille på 17 år som snart ska börja gymnasiet i Stockholm och flytta in i en av skolans elevlägenheter.
Så för att allt ska funka såsom skola, fritid, boende och livet däremellan söker jag nu personliga assistenter.
Det är alltså assistenter jag behöver, inte en chef.
Chefen är typ jag.
Om Mig
Jag lever med normbrytande funktionalitet (Celebral pares) och har personlig assistans för att kunna leva mitt liv på mitt sätt. Jag gillar att spela tv-spel, kolla på hockey och lyssna på musik.
Nu när jag ska flytta hemifrån och börja på ny skola med nya kompisar och nytt boende, vill jag ha ett grymt assistentgäng runt mig.
Hos mig blir du en viktig del av min vardag och mitt team, inte "bara personal".
Om Jobbet Som Min Personliga Assistent
Du jobbar där mitt liv händer: Som när jag är i min lägenhet , eller på skolan och när jag har min fritid. Vissa dagar händer det mycket, andra dagar är mer lugna.
Krav:
Körkort för manuell bil = god förare.
Icke rökare
Behärskar svenska i tal och skrift
Goda datorkunskaper
Exempel på arbetsuppgifter:
• Personlig omvårdnad och stöd med personlig hygien
• Stöd i hemmet: enklare matlagning, fixa i ordning, vardagssysslor
• Följa med till skolan, fritidsaktiviteter, promenader och olika ärenden
• Hjälpa mig med struktur, planering, kommunikation och IT-grejer
• Vara ett lugnt, tryggt stöd och kunna "hänga" utan att ta över
Vem Jag Söker
Jag söker dig som vill vara personlig assistent och jobba nära mig i vardagen. Det viktigaste är att vi kan bygga ett bra samarbete.
Jag ser gärna att du:
• Har minst 1 års erfarenhet av personlig assistans, vård/omsorg eller liknande
• Behärskar svenska mycket bra i tal och skrift, då du behöver kunna tolka och formulera min kommunikation åt mig
• Måste vara trygg med IT (Framförallt mitt digitala hjälpmedel, skolplattformar men även mina sociala medier)
• Är lyhörd, respektfull och bra på att hålla integritet
• Kan ta ansvar, samarbeta med mig och resten av assistentteamet
Vad Du Får Hos Mig
Jag vill att du ska trivas och känna att jobbet faktiskt gör skillnad - både för mig och för dig.
Du får:
• Flexibla arbetstider: vardagar, kvällar och eventuellt helg.
• Timlön enligt kollektivavtal Kommunal-Fremia
• Hel eller deltid med möjlighet till fler timmar, särskilt sommartid
• Introduktion, utbildning och hjälpmedel så att du känner dig trygg i jobbet
• En meningsfull roll i ett ideellt assistanskooperativ med schyssta värderingar
• Friskvårdsbidrag
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan via ansökningsfunktionen och berätta kort om vem du är, CV och varför du tror att vi skulle funka bra ihop. Rekrytering sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se.
Som personlig assistent åt barn med funktionsvariation krävs ett särskilt utdrag ur polisens belastningsregister som du kan ansöka om här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Lön enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9806108