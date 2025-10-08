Glad och ambitiös assistent sökes till extra tjänst
2025-10-08
Kooperativet Vilja söker en glad och ambitiös personlig assistent till en trevlig liten 18-årig kille boende i Malmö.
Vi söker dig som kan arbeta helg, mellan kl. 08:00 och 20:00, antingen lördag eller söndag. Samt vid behov täcka upp vid semester och sjukfrånvaro. Endast kvinnliga sökande önskas.
Denna lilla kille är rullstolsburen och behöver stöd med kommunikation, omvårdnad, personlig hygien och sondmatning.
Då hans lungor är känsliga är det ett absolut krav att du är rökfri. Du måste också behärska svenska obehindrat.
Välkommen att söka tjänsten genom att skicka din ansökan till katrin@kooperativet-vilja.nu
. Märk din ansökan med "48". Bifoga cv och personligt brev.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan angivet datum. För att bli aktuell för tjänsten behöver du legitimera dig innan vi skriver avtal. Medtag pass eller nationellt id-kort.
Kooperativet Vilja är ett brukarkooperativ, en organisation utan vinstintresse där assistansanvändarnas behov står i fokus.
Kooperativet är en IfA godkänd assistansanordnare och följer verksamhetsanpassat kollektivavtal mellan Fremia och Kommunal. Som anställd erbjuds du friskvårdsbidrag efter 6 månaders anställning samt kontinuerligt kompetenshöjande utbildningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: katrin@kooperativet-vilja.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""48"". Arbetsgivare Kooperativet Vilja
211 54 MALMÖ Kontakt
Personalansvarig
Katrin Lydén katrin@kooperativet-vilja.nu 046-257076 Jobbnummer
9546451