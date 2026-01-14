GIS-ingenjörer
2026-01-14
Vill du arbeta med GIS i en miljö där din kompetens verkligen gör skillnad?
Vi söker två GIS-ingenjörer som vill bidra till att utveckla och kvalitetssäkra Göteborgs utemiljöer.
Göteborgs stad utvecklas snabbt, och våra parker, naturområden, vattenmiljöer och anläggningar behöver ett starkt och modernt GIS-stöd för att kunna planeras och förvaltas på ett hållbart sätt. På avdelningen Utemiljöer och stadsliv arbetar vi tvärprofessionellt och långsiktigt, och GIS är en central del av vårt arbete med att skapa tydliga och robusta beslutsunderlag.
Vi söker nu två GIS-ingenjörer till vår verksamhet. En av tjänsterna riktar sig till dig som har flera års erfarenhet och vill ta ett större ansvar för utveckling och kvalitet inom GIS-området. Den andra tjänsten passar dig som är mer i början av din karriär men har en stabil GIS-grund och vill växa i rollen.Dina arbetsuppgifter
Som GIS-ingenjör hos oss arbetar du med att utveckla, ajourhålla och kvalitetssäkra den geografiska information som används i vår verksamhet. Du blir en viktig del av arbetet med att skapa kartunderlag, analyser och datastöd som används för att planera och förvalta stadens ytor och anläggningar.
I rollen ingår att arbeta med både löpande ajourhållning och mer utvecklingsinriktade uppgifter. Du bidrar till att förbättra våra arbetsmetoder och GIS-lösningar, deltar i samverkan med förvaltningens GIS-organisation och ger stöd till kollegor som använder geodata i sitt arbete. Arbetet kan även innebära att tolka ritningar, bearbeta data, skapa analyser och utveckla informationsstrukturer som stärker vår långsiktiga planering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom GIS eller ett närliggande område, eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver ha god teknisk förmåga och trygghet i att arbeta i QGIS eller annan likvärdig GIS-miljö.
Vi lägger stor vikt vid att du har en analytisk förmåga, att du kan arbeta metodiskt och att du har lätt för att omsätta data till tydliga och användbara underlag. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och trivs i en roll där GIS används nära verksamheten och i direkt dialog med kollegor.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av FME eller andra verktyg för dataflöden och automatisering. Erfarenhet av databashantering, exempelvis PostgreSQL, är också värdefull. Kunskap om anläggningsinformation, naturgeografi, kulturgeografi, landskapsrelaterade frågor eller arbete i offentlig verksamhet ses som en tillgång men är inte ett krav för att söka.Dina personliga egenskaper
Vi söker personer som är nyfikna, strukturerade och lösningsorienterade. Du uppskattar att arbeta tillsammans med andra, men har också förmåga att ta ansvar för dina egna frågor och driva dem framåt. Du vill bidra till att utveckla både arbetssätt och datakvalitet, och ser GIS som ett verktyg som kan forma en bättre, mer hållbar stad.
Varför söka tjänsten hos oss?
Hos oss får du arbeta i ett sammanhang där GIS är en nyckelfunktion och där dina kunskaper får stort genomslag i verksamheten. Du kommer till en engagerad och utvecklingsinriktad avdelning som värdesätter professionalitet, samarbete och långsiktig kapacitetsuppbyggnad.
Här finns möjlighet att arbeta med både dagliga uppgifter och mer strategiska utvecklingsfrågor, och oavsett om du är erfaren eller nyexaminerad kommer du att få goda möjligheter att växa i rollen.Anställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort. Vid intervjutillfället kommer vi även att kontrollera ditt körkort.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/och https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Stadsmiljöförvaltningen
Susanne Norling susanne.norling@stadsmiljo.goteborg.se 031-3655703
