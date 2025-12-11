GIS-ingenjör
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska med framåtanda tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Förvaltningen arbete genomsyras av samarbete, helhetssyn och effektivt resursutnyttjande. Genom god planering bidrar förvaltningen till en attraktiv livsmiljö som är långsiktigt hållbar ur såväl ekologiskt som social och ekonomisk synpunkt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens består av följande verksamhetsområden; Fysisk planering, Vatten, avlopp och avfall, Gator, park och skog och Fastigheter, Miljö och bygg. Enheten för Projekt och investering driver och samordnar förvaltningens ny- och reinvesteringar.
Är du en högskoleutbildad GIS-ingenjör eller har förvärvat motsvarande kunskaper inom arbetslivet? Är du initiativtagande, lyhörd och trivs som allra bäst när du får kombinera en teknisk och verksamhetsnära roll? Då har vi den perfekta chansen för dig!Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som GIS-ingenjör på Bodens kommun VAA-avdelning har du en central roll och kommer att arbeta främst med kommunens VA-databas i samhällsbygget. Du har en aktiv funktion i att driva organisationens utveckling framåt med din tekniska kompetens. Arbetet är fritt och innebär att du har ett stort eget ansvar för att självständigt utföra dina arbetsuppgifter och samla in, producera och leverera efterfrågad information. Utöver den kompetens du bidrar med, har du kollegor i form av en mätingenjör samt inom en VA-projektering och drift i egen regi.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak:
• Publicera och administrera karttjänster och appar i ESRI-miljö
• Skapandet av behörighetsstyrda och redundanta underlag för jourhavande verksamheter samt uppföljning av skyddsklassat geodata.
• Andra IT-relaterade arbetsuppgifter kan ingå
• Stötta vid framtagande av processer för geodata, från mätning till GIS för digitaliseringsprocessen.
• Utveckla och förvalta existerande VA-anläggning med hjälp av GIS och CAD plattformarna.
• Deltar i samhällsbyggande projekt, både interna och externa.
• Insamling med mätinstrument, ajourhållning samt tillhandahållande av geodata och geografisk information för verksamheternas behov.Kvalifikationer
Högskoleutbildad GIS-ingenjör eller har förvärvat motsvarande kunskaper inom arbetslivet.
• Databaskunskap främst med SQL-server
• Svenska och engelska flytande i tal och skrift
• Goda allmänna IT-kunskaper
• B-körkort
• Svensk medborgare
Meriterande är om du har erfarenhet av:
• Praktiskt arbete med VA-databas såsom Geosecma/Sokigo, VA-banken etc
• Erfarenhet av digitaliseringsarbete och informationssäkerhetsarbete
• Intresse av databasuppbyggnad.
• Arbete inom VA verksamhet är meriterande
I egenskap av ett gott ordningssinne planerar och prioriterar du din tid och har ett strukturerat arbetssätt. Att vara prestigelös är för dig en självklarhet och du stimuleras av samarbete och kunskapsutbyte mellan olika funktioner i organisationen. Mycket stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer då att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
* Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
* Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
* Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
* Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
* Vi har rökfri arbetstid
* Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
* Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration. Ersättning
