Geriatriker till Vårdcentralen Åhus

Vårdcentralen Åhus - vårdcentralen med det stora hjärtat. Vi är en ackrediterad hälsovalsenhet som innefattar läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, äldremottagning, diabetesmottagning, astma/KOL-mottagning, sjukgymnast- och arbetsterapeut, barnhälsovård, kurator och dietist. Vi erbjuder råd och stöd till fyra särskilda boenden i Åhus samt HSV.
Vi bygger för framtiden och för att kunna erbjuda våra patienter det allra bästa! Vår ambition är att ge bästa möjliga service och högkvalitativ vård åt våra cirka 8200 listade patienter. Vårdcentralen är en medelstor vårdcentral med ungefär 25 medarbetare. Enheten har en lång tradition som utbildningsenhet. Enheten präglas av ett gott arbetsklimat och utvecklingsanda. Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Vi kompletterar nu vårt team med en geriatriker, är du den vi söker?
Vill du vara med och utveckla äldrevården i primärvården och arbeta med långsiktiga patientkontakter? Vill du bidra med helhetsperspektiv på den åldrande medborgaren och följa den genom åldrandets skeende samt bidra med bedömningar av funktionsförmåga, kognition, fysisk och psykisk hälsa? Jobba preventivt för en optimerad hälsa i åldrandet men också preventivt för att förebygga behovet av akuta insatser och sjukhusinläggningar? Vill du vara med och utveckla vår äldrevårdsmottagning i samverkan med övriga yrkeskategorier? Då är Vårdcentralen Åhus arbetsplatsen för dig, välkommen med din ansökan!
Du och dina kollegor bildar ett team med möjlighet att utveckla verksamheten. Vi når framgång gemensamt i en stimulerande lärandemiljö med öppna dörrar och ett välkomnande klimat. I rollen ingår även handledning av PT, AT- och BT-läkare samt läkarstudenter, då vi ser det som en vital del av vårt uppdrag att utbilda morgondagens vårdpersonal.
Vi erbjuder även generöst friskvårdsbidrag, extra ersättning vid föräldraledighet och möjlighet till löneväxling. Hos oss har du även möjlighet till anpassade arbetstider, får tid avsatt för fortbildning och om du så önskar möjlighet att arbeta hemifrån när verksamheten och arbetet så tillåter.Kvalifikationer
Du är legitimerad läkare och har specialistutbildning i området geriatrik med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård. Språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som kan arbeta både självständigt och i grupp och även delta i verksamhetens utvecklingsarbete. I arbetet möter du många olika patienter därför är det viktigt att du är lyhörd och har ett gott bemötande. Du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
