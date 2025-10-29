Geodatastrateg
Kinda kommun / GIS-jobb / Kinda Visa alla gis-jobb i Kinda
2025-10-29
, Ydre
, Tranås
, Eksjö
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kinda kommun i Kinda
, Linköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Arbetsplatsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har omkring 100 medarbetare och ansvarar bland annat för service och stöd inom ett stort antal områden, bland annat samhällsplanering, bostadsanpassningsbidrag, utbyggnad av fibernät, Mark- och exploatering (MEX), Geografiskt informationssystem (GIS), projektledning, fastighetsförvaltning, gator och park, natur och ekologi, kultur, rekreation, måltider, lokalvård, vatten och avlopp.
Arbetsuppgifter
GIS är en viktig kugge under hela samhällsbyggnadsprocessen. Som GIS-samordnare ska du vara drivande i utvecklingen av GIS, samt utveckling inom samhällsbyggnadsprocessen genom digitalisering och nyttjande av geodata. För detta behöver du ha en bra överblick av utvecklingen inom området, genom att exempelvis kontinuerligt omvärldsbevaka och medverka i nödvändiga forum och samarbeten både inom och utanför kommunen.
• Delta i olika uppdrag och projekt för att utveckla geodatalösningar åt kommunens förvaltningar
-Administrera, vidareutveckla och underhålla geodata-plattformen och kommunens webbaserade karttjänster
• Planera, utveckla, följa upp och implementera nya geodata-lösningar utifrån kommunens behov
• Aktivt bidra med att effektivisera processer och leveranser inom GIS-området samt medverka till GIS-funktionens verksamhetsplanering
-Samverka och stödja andra kommuner
Kvalifikationer -Relevant utbildning inom GIS, lantmäteri eller motsvarande erfarenhet -Goda kunskaper i GIS-programvara och databashantering -Intresse för att utveckla rutiner och processer kring geodata -Förstår och kan bidra till tvärfunktionellt samarbete mellan olika verksamheter
Meriterande är erfarenhet från kommunal verksamhet
Som person värdesätter vi att du är självgående och tar ansvar för att driva dina arbetsuppgifter och olika processer framåt. Att du har ett tekniskt intresse samt en god förmåga att planera, organisera och problemlösa. Är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar. Du är en person som uppskattar att arbeta tillsammans med andra människor och har en förmåga att skapa goda arbetsrelationer.
Det här får du av oss:
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Kinda kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, möjlighet till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286672". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinda kommun
(org.nr 212000-0399) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tf. förvaltningschef samhällsbyggnad
Jimmy Bexell jimmy.bexell@kinda.se 0494-190 62 Jobbnummer
9578782