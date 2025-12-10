Gatuköksbiträde

Alcom AB / Kockjobb / Göteborg
2025-12-10


Fullständig jobbeskrivning
Älskar du högt tempo, god mat och härlig service?
Då kommer du trivas hos oss!
Och nu söker vi en driven och ansvarstagande person till vårt team.

Vi söker dig som är:
Stresstålig och trivs i ett tempo där det händer saker
Trevlig och serviceinriktad mot alla kunder
Ansvarstagande och noggrann
Van att jobba i team
Flexibel och positiv

Vi erbjuder:
Roligt arbete med varierande arbetsuppgifter
Ett familjärt team och god stämning
Möjlighet att utvecklas hos oss

Publiceringsdatum
2025-12-10

Dina arbetsuppgifter
Förbereda råvaror och hålla ordning i köket
Ta beställningar och ge service med ett leende
Hålla rent och snyggt i kök och servering

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: ventgrb@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Alcom AB (org.nr 556937-0124)

Arbetsplats
Mölndals döner

Jobbnummer
9638372

