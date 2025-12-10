Gatuköksbiträde
2025-12-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alcom AB i Göteborg
Fullständig jobbeskrivning
Älskar du högt tempo, god mat och härlig service?
Då kommer du trivas hos oss!
Och nu söker vi en driven och ansvarstagande person till vårt team.
Vi söker dig som är:
Stresstålig och trivs i ett tempo där det händer saker
Trevlig och serviceinriktad mot alla kunder
Ansvarstagande och noggrann
Van att jobba i team
Flexibel och positiv
Vi erbjuder:
Roligt arbete med varierande arbetsuppgifter
Ett familjärt team och god stämning
Möjlighet att utvecklas hos ossPubliceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Förbereda råvaror och hålla ordning i köket
Ta beställningar och ge service med ett leende
Hålla rent och snyggt i kök och servering Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: ventgrb@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alcom AB
(org.nr 556937-0124) Arbetsplats
Mölndals döner Jobbnummer
9638372