Gatuingenjör Teknik- och fastighetsförvaltningen
2026-03-09
Vill du vara med och utveckla Halmstads framtida stadsmiljö, från stadens gator och kajer till gröna ytor, broar och klimatanpassningsprojekt? Som gatuingenjör hos oss på Stadsmiljöavdelningen får du en bred och varierad roll där du både arbetar strategiskt och nära verksamhetens konkreta resultat.
Du blir en del av en kompetent och engagerad avdelning som växer, där du får förtroende att driva egna ansvarsområden men också samarbeta tätt med kollegor inom exempelvis trafik, landskap, belysning, park och dagvatten.
I Halmstad händer mycket och nu satsar vi ytterligare. Vi söker dig som vill bidra till kommunens hållbara utveckling på kort och lång sikt, oavsett om du är erfaren eller i början av din ingenjörskarriär.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som gatuingenjör arbetar du med att både utveckla och förvalta Halmstads allmänna ytor. Du får möjlighet att ta dig an olika ansvarsområden och vilka det blir beror på din bakgrund och kompetens, och eftersom tjänsten är ny finns stort utrymme att forma uppdraget tillsammans med enheten.
I rollen ingår bland annat att:
- Vara beställare av underhållsåtgärder
- Driva både större och mindre projekt
- Vara sakkunnig i projekt, detaljplaner och utbyggnadsprojekt av allmän platsmark
- Ansvara för upphandlingar kopplat till din roll och dina projekt
Utöver detta kommer du att ha många interna och externa kontakter och arbetar både självständigt och i grupp. Du arbetar även med projekt kopplade till konstruktionsbyggnader som broar, kajer och viadukter, där din kunskap inom betong och konstruktion är viktig. Du kommer även ha andra arbetsuppgifter och ansvarsområden.
Arbetstempot är stundtals högt och arbetsdagarna varierar men alltid med möjlighet att påverka och bidra till stadens utveckling. Här finns stort förtroende, nära samarbeten och möjligheten att se tydliga resultat av ditt arbete. KvalifikationerKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning som civilingenjör inom samhällsbyggnad, infrastruktur eller konstruktion. Alternativt eftergymnasial utbildning inom anläggning och/eller konstruktionsbyggnader, exempelvis högskoleingenjör inom byggteknik med inriktning väg- och vatten, eller annan relevant YH-utbildning.
Alternativt: ca 10 års dokumenterad relevant erfarenhet i liknande roll.
God svenska i tal och skrift. Körkort B.
Meriterande:
Praktisk erfarenhet av arbete med konstruktionsbyggnader såsom kajer, broar och viadukter. Erfarenhet av om- och nybyggnation samt reinvesteringsprojekt. Förmåga att läsa och förstå ritningar i CAD. Erfarenhet av konstruktionsarbete eller granskning av konstruktionshandlingar. Erfarenhet av projektledning, projektering och att driva projekt från idé till genomförande. Erfarenhet av BAS-P/BAS-U.
Utöver de formella kraven söker vi dig som är trygg i dig själv, både inom din expertis och när du behöver be om stöd. Du har ett strukturerat arbetssätt, god förmåga att planera och ett naturligt ansvarstagande. Du trivs i en miljö där tempot är högt, frågorna komplexa och lösningarna inte alltid givna.
Du är prestigelös och nyfiken, vågar ställa frågor och ta hjälp när det behövs. Rollen kräver god samarbetsförmåga eftersom du möter många professioner och ska kunna väga olika perspektiv mot varandra. Du tycker om att arbeta utvecklingsorienterat och bidrar gärna till att förbättra processer, arbetssätt och tekniska standarder.
Vi erbjuder dig
Hos Halmstads kommun får du trygghet och balans i arbetslivet. Vi har kollektivavtal och erbjuder möjlighet till löneväxling till pension och semesterväxling för ökad flexibilitet. Du har 25 semesterdagar fram till 39 års ålder, 31 dagar från 40 år och 32 dagar från 50 år.
Utöver detta erbjuder vi friskvårdsbidrag, tillgång till gym, hälsoinspiratörer samt hälsosamtal det år du fyller 40. Inom gymnasieskolan finns en kultur som värnar hållbarhet, flexibilitet och work-life balance - där du ges stort förtroende att själv planera ditt arbete utifrån verksamhetens behov och uppdragets prioriteringar.
Övrig information
Teknik- och fastighetsförvaltningen bidrar till att göra Halmstad till en attraktiv stad att bo och vistas i. Vi utvecklar, bygger och förvaltar kommunens offentliga miljöer som gator, torg, parker, skogar, naturområden samt kommunens lokaler. Vi ansvarar även för evenemangssamordning samt idrotts- och fritidsverksamhet för att främja folkhälsan genom att samarbeta med och stödja föreningar.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Halmstads kommun
Teknik- och fastighetsförvaltningen, Stadsmiljöavdelningen (TFF)
Max d'Aubigné max.daubigne@halmstad.se +46737559843
