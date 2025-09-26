Gata och VA chef
Salems kommun / Chefsjobb / Salem Visa alla chefsjobb i Salem
2025-09-26
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Salems kommun i Salem
, Botkyrka
, Södertälje
, Stockholm
, Österåker
eller i hela Sverige
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna.
Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Arbetsplatsbeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för stora delar av samhällsbyggnadsprocessen och består av enheterna plan och exploatering, fastighet, gata/VA, bygg och miljö samt central administration. Förvaltningen har ca 50 medarbetare som arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden. Gata/VA enheten ansvarar för utveckling, planering, nybyggnation samt drift och underhåll av kommunens allmänna platser och infrastruktur. Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Som chef för Gata och VA ansvarar du för att leda och utveckla enheten i en tid av förändring och framtida utmaningar. I rollen ingår att utveckla och förstärka samarbetet både inom enheten och tillsammans med övriga delar av förvaltningen och övriga förvaltningar i kommunen.
Du får ett uppdrag som innebär att se över och utveckla arbetsprocesser så att vi kan arbeta smartare och mer effektivt, skapa fungerande strukturer och mötesformer för vardagens samarbete samt bidra till lärande mellan kollegor. Som chef ansvarar du för verksamhetsplaner, styrdokument och ekonomiska ramar, samtidigt som du är en närvarande och trygg ledare som stöttar och ställer krav samt hanterar de utmaningar som finns i arbetsgruppen. Kvalifikationer
•
Ingenjörsexamen eller annan relevant utbildning inom området.
•
Minst ett par års erfarenhet från kommunal verksamhet eller annan politiskt styrd organisation.
•
Chefserfarenhet och/eller projektledarerfarenhet i några år.
•
Dokumenterad erfarenhet av ekonomiskt ansvar.
•
God kommunikativ förmåga, både skriftligt och muntligt, inklusive att presentera inför nämnd/politik.
Meriterande
•
Erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete.
•
Erfarenhet av projektledning inom gata och/eller VA.
•
Förmåga att utveckla och implementera styrdokument och verksamhetsplaner
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare med förmåga att både stötta och ställa krav på ett balanserat sätt. Du är strukturerad och strategisk, har lätt för att se helheten och drivs av att skapa samarbete över enhetsgränser. Som person är du samarbetsinriktad och vill utveckla hela förvaltningen tillsammans med kollegor. Du har också ett starkt engagemang för långsiktig kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling, och vill bidra till att skapa en hållbar organisation för framtiden.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan senast 2025-10-12.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salems kommun
(org.nr 212000-2874), http://www.salem.se Kontakt
Förvaltningschef MSB
Christina Lood christina.lood@salem.se 0706233061 Jobbnummer
9528745