Garderobiär
2025-12-24
Är du en positiv, social och aktiv person som trivs i en föränderlig miljö med ett högt tempo? Då kan denna roll vara något för dig! Vi söker just nu flera personer för rollen som Garderobiärer som vill bli en del av vårt team.
Tider, startdatum och övrig info:
Tjänsten går ut på timmar, med omgående start. Arbetstiderna kan variera och vara förlagda på kvällar och nätter på helgerna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
via mail
E-post: chill@live.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Gsr Event AB
Styckmästargatan 10
121 62 JOHANNESHOV Arbetsplats
