Garantiadministratör
2025-09-12
Söker du en möjlighet att få praktisk erfarenhet av finansarbete under din studietid? Vi söker en engagerad och noggrann student för ett uppdrag fram till jul. Du får chansen att arbeta deltid, cirka två dagar i veckan med vår kunds treasurygrupp i norra Stockholm.
Ansvarsområden
Du kommer att arbeta med garantihantering inom ett bolag som är branschledande inom sin industri. Dina arbetsuppgifter är varierande och du får en unik inblick i hur ett stort bolags garantier hanteras från början till slut. Du kommer bland annat att:
Beställa, upprätta, registrera och administrera garantier.
Validera fakturor från externa garantigivare.
Avstämma garantisystemet mot externa parter.
Fakturera garantikostnader och interna priser till projekt och juridiska enheter.
Förbereda och rapportera bolagets garantiexponering.
Stötta affärsområden gällande garantifrågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst ett år kvar av dina studier inom finans eller ekonomi. Du är nyfiken, intresserad av siffror och har en noggrann inställning till ditt arbete. Du har en serviceminded personlighet och trivs med att arbeta både självständigt och med andra. I denna roll kommer du att ha daglig kontakt med 200 lokala garantiadministratörer vilket ställer krav på din förmåga att interagera och kommunicera.
Omfattning: Deltid, cirka 2 dagar/vecka, fram till jul. Plats: Norra Stockholm.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Ersättning

Hourly
