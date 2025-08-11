Fysisk planerare/Planarkitekt
Karlsborgs kommun / Arkitektjobb / Karlsborg Visa alla arkitektjobb i Karlsborg
2025-08-11
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlsborgs kommun i Karlsborg
Bli en nyckelspelare i arbetet med att skapa hållbara, vackra och funktionella miljöer för kommande generationer
Arbetsplatsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en verksamhet med en stor spännvidd innehållande enheterna gata/park, vatten- och avlopp, plan- och bygg, fastighet, kost samt lokalvård och tillhörande administrativa tjänster.
Aktuell tjänst som fysisk planerare är placerad på samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggenhet. Plan- och byggenheten ansvarar för kommunens mät- och kartverksamhet, bygglovshantering samt översiktlig- och detaljplanering. Framtagandet av detaljplaner utförs i MyCarta plan.Arbetet styrs av byggnadsnämnden med ansvar för fysisk planering, bygglov, kartverksamhet och som även är trafiknämnd.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Som fysiskplanerare/planarkitekt kommer du att spela en viktig roll i arbetet med att forma och skapa förutsättningar för Karlsborgs framtida fysiska utveckling. Din huvuduppgift kommer vara att handlägga detaljplaner från tidig idé till genomförande, men du kommer även att arbeta med gestaltningsfrågor samt ha ett övergripande ansvar för den fysiska planeringen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad fysisk planerare eller arkitekt och helst med några års praktisk erfarenhet av planarbete. Du ska ha god kännedom om den lagstiftning som styr verksamheten. Som person är du positiv och har ett starkt engagemang för stadsbyggnadsfrågor och fysisk planering. Du har lätt för att samarbeta, men kan även jobba självständigt. Du har en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift. Erfarenhet av arbete inom en kommun eller annan offentlig verksamhet är meriterande.Övrig information
Karlsborgs kommun använder sig av rekryteringsverktyget Varbi för att hantera ansökningar, vilket också är ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen.
Du som funderar på att söka tjänsten är varmt välkommen att höra av dig till oss, men vi undanber oss kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag.
Vi planerar att hålla intervjuer v 38, i första hand 15/9 och 16/9.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt https://www.instagram.com/karlsborgs_kommun/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-299". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs kommun
(org.nr 212000-1629) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Plan- och byggenheten Kontakt
Håkan Karlsson 0505-17295 Jobbnummer
9452765