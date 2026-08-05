Fysioterapeut till Tibro kommun
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2026-08-05
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Vill du göra skillnad i människors vardag och samtidigt bli en del av ett engagerat och kompetent team? Nu söker vi en fysioterapeut till Rehabenheten i Tibro kommun. Varmt välkommen med din ansökan!
Som fysioterapeut i Tibro kommun blir du en del av Rehabenheten, där fem fysioterapeuter, fem arbetsterapeuter och fem rehabassistenter arbetar tillsammans. Här finns ett stort engagemang, bred kompetens och en stark vilja att utveckla verksamheten. Tillsammans skapar vi ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen.
Rehabenheten arbetar utifrån ett aktiverande och rehabiliterande förhållningssätt. Vi har ett arbetssätt som präglas av nära samarbete, där vi lär av varandras erfarenheter och kompetenser.
Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar – och skapar mervärden tillsammans!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut ansvarar du tillsammans med dina kollegor för rehabilitering inom kommunens särskilda boenden, korttidsplatser, LSS, funktionsstöd samt ordinärt boende. Vi arbetar även med konceptet Trygg hemgång, vilket innebär intensiva rehabiliteringsinsatser och träning i patientens eget hem efter en sjukhusvistelse. Målet är att patienten ska återfå sina förmågor utifrån sina bästa förutsättningar.
I vår verksamhet har vi tillgång till både träningslokal och varmvattenbassäng.
Som fysioterapeut hos oss arbetar du med bedömning, behandling, träning samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. I uppdraget ingår även handledning och utbildning av omvårdnadspersonal och närstående.
På Rehabenheten arbetar fysioterapeuter och arbetsterapeuter nära varandra i team, och stor vikt läggs vid samarbete med övriga aktörer kring vårdtagaren, som alltid står i centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Har du erfarenhet av att arbeta med äldre ser vi det som mycket positivt.
Du har ett professionellt och trevligt bemötande med vårdtagaren i centrum, har lätt för att samarbeta och god kommunikativ förmåga. Du är trygg i dig själv och i din yrkesroll.
B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Inför anställning behöver utdrag ur belastningsregistret att uppvisas samt dokumentation som styrker att du får arbeta på svensk arbetsmarknad. Exempelvis intyg om medborgarskap i Sverige/EU/EES (exempelvis pass), intyg om uppehållstillstånd eller intyg om arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige.
I Tibro kommun tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning. Lönesättningen grundas på en samlad bedömning av uppdragets krav och ansvar, utbildningsbakgrund, relevant erfarenhet, personlig lämplighet samt aktuellt löneläge för motsvarande eller likvärdiga befattningar och rådande marknadsförutsättningar.
Frågor om löneläge och lönebild för tjänsten besvaras i samband med intervju.
Tibro kommun har valt rekryteringskanal och tackar därför vänligt men bestämt nej till att bli kontaktad av rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338264". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tibro Kommun
(org.nr 212000-1660), http://www.tibro.se
543 80 TIBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialtjänsten, Tibro kommun Kontakt
Enhetschef Rehabenheten
Anna-Lena Broberg anna.lena.broberg@tibro.se +4650418314 Jobbnummer
10023619