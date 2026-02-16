Fysioterapeut till Strängnäs

Systrarnas bemanning AB / Sjukgymnastjobb / Strängnäs
2026-02-16


Vi söker nu en legitimerad fysioterapeut med minst två års erfarenhet. Du är samarbetsvillig, noggrann och ansvarsfull i ditt arbete.
Vi erbjuder:
• Marknadskraftig lön
• Engagerad konsultchef
• Trygga anställningsvillkor
• Flexibilitet utifrån dina önskemål

Period: Omgående- 20260831
Systrarnas Bemanning är ett etablerat och rikstäckande bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård. Vi är upphandlade I hela Sverige och erbjuder uppdrag som präglas av kvalitet, tydlighet och goda arbetsvillkor.
Vi lägger stor vikt vid struktur, tillgänglighet och professionellt stöd, vilket innebär att du alltid har en dedikerad konsultchef som följer dig genom hela uppdraget. Vår organisation har gedigen vårderfarenhet, vilket säkerställer förståelse för både verksamhetens och personalens behov.
Vi strävar efter ett långsiktigt samarbete och vår målsättning är att du som konsult ska trivas, känna dig trygg och få det stöd du behöver hos oss!

Välkommen att skicka din ansökan till Parvin.roos@systrarnasbemanning.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: Parvin.roos@systrarnasbemanning.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Systrarnas bemanning AB (org.nr 559252-2980)

Arbetsplats
Systrarnasbemanning AB

Jobbnummer
9744665

