Funktionschef - Miljöskyddsfunktionen
Länsstyrelsen I Jämtlands Län, Djur- Och Miljöenheten / Chefsjobb / Östersund Visa alla chefsjobb i Östersund
2025-09-26
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Länsstyrelsens cirka 300 medarbetare arbetar som regeringens representant på regional nivå. Vårt uppdrag är att utveckla länet samt verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet. Vi arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill tillvarata de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Djur- och miljöenheten är den av Länsstyrelsens sju enheter som arbetar med tillstånd, tillsyn och kontroll inom smittskydd, hälsa, livsmedel, foder och djurskydd. Vi jobbar även med tillsyn, prövning och tillsynsvägledning inom miljöbalkens områden, vattenverksamheter, vattenskydd, dammsäkerhet, miljöfarlig verksamhet, fiskodling, vindkraft, vattenkraft, förorenade områden mm. Våra medarbetare är exempelvis miljöskyddshandläggare, länsveterinärer och djurskyddshandläggare. Tillsammans har enheten en bred kompetens och kunskap som vi gärna delar med oss av.
Vi arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för länets invånare - tillsammans för en hållbar framtid!Publiceringsdatum2025-09-26Beskrivning
Vi söker en funktionschef till Djur- och miljöenheten som vill leda Miljöskyddsfunktionen och vara en del av enhetens ledningsgrupp.
Tillsammans med enhetsledningen för Djur- och miljöenheten bidrar du till att utveckla hela enhetens verksamhet mot enhetens och myndighetens vision, mål och uppdrag. Djur- och miljöenheten består f.n. av två funktioner varav miljöskyddsfunktionen utgör en.
Miljöskyddsfunktionens arbetsområden avseende prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, främst vattenverksamheter, miljöfarliga verksamheter, lag om allmänna vattentjänster, dammsäkerhet.
Vi söker en stabil, mål- och resultatorienterad ledare med förmåga till muntlig kommunikation, som har en helhetssyn och struktur i sitt arbete. Du kommer att ha möjlighet att bygga ett starkt team och arbeta med viktiga frågor som kommer att forma vår verksamhet för framtiden. Dina arbetsuppgifter
Som Funktionschef för Miljöskyddsfunktionen kommer du att spela en avgörande roll i att driva och utveckla vår ärendehandläggning. Du kommer att företräda myndigheten, miljöskyddsfunktionen i dess sakfrågor och bli en ledande kraft i arbetet med att säkerställa att vår verksamhet följer gällande miljölagar och förordningar, samtidigt som du främjar en hållbar utveckling. Din roll är att leda, stötta och coacha medarbetarna så att de har goda förutsättningar för att göra ett gott jobb. Du ansvarar även för funktionens budget och bidrar till utveckling av verksamheten. Du ska även har förmåga att bygga starka relationer med myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare, intressenter och andra relevanta aktörer.
Vi söker en stabil och målinriktad ledare som har förmåga att tänka strategiskt och har en helhetssyn inom Länsstyrelsens uppdrag. För att lyckas i denna roll behöver du också ha kommunikationsförmågor och en strukturerad arbetsmetod. Om du brinner för att göra skillnad och vill leda vårt arbete mot en mer hållbar framtid, då är detta möjligheten för dig.Kvalifikationer
- Stabilitet: Du har en förmåga att stå emot olika utmaningar och osäkerheter, vilket skapar en trygg och stabil arbetsmiljö för ditt team.
- Mål- och resultatorienterad: Du är motiverad av att sätta och nå tydliga mål samt att säkerställa att resultat uppnås i enlighet med myndighetens uppdrag och mål.
- Muntlig kommunikation: Du är en stark kommunikatör som kan förmedla komplex information på ett klart och engagerande sätt, både internt och externt.
- Ledarskap: Du har en naturlig fallenhet för att leda och inspirera andra, vilket skapar ett positivt och produktivt arbetsklimat.
- Helhetssyn: Du tänker strategiskt och kan bedöma situationer ur flera perspektiv, vilket gör att du kan fatta välgrundade beslut som gynnar en hållbara utvecklingen i länet.
- Strukturerad: Du arbetar metodiskt och systematiskt, vilket möjliggör att projekt och uppgifter fullföljs enligt satta tidsramar och krav.
Vi söker en individ som lever och andas dessa egenskaper för att effektivt leda Miljöskyddsfunktionen. Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, till exempel inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, juridik, ledarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig utifrån uppdraget.
Du har en dokumenterad erfarenhet av att vara chef med personal- och budgetansvar. Det är även meriterande om du har: chefserfarenhet från statlig verksamhet, utbildning eller motsvarande förvärvad kunskap inom något av funktionens ansvarsområden. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Vi erbjuder en spännande och dynamisk arbetsmiljö där du som Funktionschef för Miljöskyddsfunktionen kommer att spela en viktig roll. Vi söker en stabil och målmedveten ledare som är resultatorienterad och har en stark förmåga att kommunicera effektivt. Här är några viktiga villkor och fördelar med tjänsten:
- möjlighet att påverka och forma utvecklingen i länet
- ett engagerande team som värdesätter hållbar utveckling och samarbete
- utbildning och utvecklingsmöjligheter för att främja din karriär
- flexibla arbetstider för att stödja en hållbar balans mellan arbete och privatliv
Om du har en helhetssyn, är strukturerad i ditt arbetssätt och har starka ledarskapsförmågor, ser vi fram emot din ansökan! Bli en del av vårt team och hjälp oss att göra en verklig skillnad för vår miljö.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med varierade arbetsuppgifter. Du kommer att göra skillnad för vårt län och samhälle. Länsstyrelsen är en bred myndighet vilket innebär att du ständigt får möjlighet att utvecklas och lära dig nya saker. Detta gäller inom flera politikområden.
Som arbetsgivare har vi stort fokus på bra anställningsvillkor, ett aktivt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter. Vi är måna om samverkan med våra fackliga parter och kan erbjuda distansarbete.
Vid en tillsvidareanställning på Länsstyrelsen kommer du krigsplaceras vid myndigheten. Beroende på tjänst kan det ingå tjänstgöring i krisstab och säkerhetsklassning. Vi inleder vanligtvis med provanställning vid tillsvidaretjänster.
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Ersättning
