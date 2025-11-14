Fullstackutvecklare till Netnod
2025-11-14
Bygg internets framtid tillsammans med oss! Hos Netnod får du kombinera din passion för teknik med möjligheten att forma nästa generation av stabila, säkra och högpresterande system.
Vad vi erbjuder
Hos Netnod får du:
Ett högkompetent team med stark gemenskap, psykologisk trygghet och frihet under ansvar
Möjlighet att påverka Netnods produkter som gör samhället mer motståndskraftigt mot yttre hot
10 % av arbetstiden avsatt för kompetensutveckling
Förmåner som privat sjukvårdsförsäkring, sex veckors semester, föräldralön, generöst pensionsupplägg och friskvårdsbidrag
Hybridupplägg
En arbetsgivare med starka värderingar, hög transparens och ett tydligt syfte.
"Vi tillhandahåller kritisk infrastruktur för ett stabilt och säkert internet, både i Norden och globalt. Med över 25 års erfarenhet levererar vi tjänster inom Internet Exchange, DNS, tidssynkronisering och root server-drift. Vi är en neutral, ideell aktör med ett tydligt syfte: att stärka internets motståndskraft. Vi återinvesterar våra vinster i teknik, expertis och policyarbete, för samhällets bästa."
Mer information om Netnod ges vid personlig kontakt.
Vad tjänsten innebär
Som Fullstackutvecklare hos Netnod blir du en del av ett litet, kunnigt och prestigelöst team som arbetar med kritisk infrastruktur för internet.
Du kommer att:
Vara med och ansvara för hela mjukvarulivscykeln - från planering och design till kodning, testning och driftsättning
Utveckla och underhålla lösningar inom hela teknikstacken: backend (Golang), frontend (TypeScript/React) och viss infrastruktur
Delta i förbättring av interna processer och tekniska standarder
Felsöka och lösa problem i produktionsmiljöer samt automatisera återkommande moment
Arbeta med avancerade projekt som DNS, tidssynkronisering (atomur), statistikinsamling och nyutveckling av system som används av stora globala aktörer.
Du kommer inte bara att underhålla system utan du kommer att äga hela spektrumet av högkvalitativa programvarulösningar, från koncept till produktion. Teknikstacken inkluderar Golang, Rust (mikrotjänster), TypeScript/React, Next.js, Kubernetes, Prometheus och Grafana. Miljön är Linux-baserad.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som:
Har mer än 5 års erfarenhet som utvecklare inom både frontend och backend
Är trygg i Golang och TypeScript/React eller JavaScript
Har erfarenhet av moderna utvecklingsmiljöer, Git och CI/CD
Förstår arkitektur och utmaningar i att bygga skalbara och robusta system
Är nyfiken, självgående och gillar att röra dig mellan backend och frontend
Kommunicerar obehindrat på engelska och har grundläggande kunskaper i svenska som är koncernspråk.
Meriterande:
Erfarenhet av Rust och utveckling med AI-stöd
Intresse för att bidra till tydligare arbetsprocesser
Passion för teknik även utanför arbetet - vi gillar tinkers!
Detta är en direktrekrytering med start omgående eller enligt överenskommelse med inledande provanställning. Tjänsten är en heltidstjänst och företaget har sitt huvudkontor i Råsunda, Solna. Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll enligt säkerhetsskyddslagen.
Intresserad? Skicka in din ansökan snarast, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Joel Claeson.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
