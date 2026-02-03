Fullstackutvecklare till Folkhälsomyndigheten
2026-02-03
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Vill du jobba med teknik i framkant, samtidigt som du bidrar till samhällsnyttan? Hos oss får du intressanta arbetsuppgifter och vara en del av vår utvecklingsresa både på it, på myndigheten i syfte att bidra till folkhälsan. Läs mer och ansök idag!
Vad ska du jobba med?
Du kommer att arbeta med att utveckla, testa och dokumentera interna applikationer genom hela livscykeln - från idé till driftsatt lösning. Som fullstackutvecklare är du en viktig del i något av våra team och bidra till att gå över allt mer mot devsecops. Här får du arbeta med både backend och frontend, och du får möjlighet att utveckla kvalitativa system genom testdriven utveckling och automatisering.
Tillsammans med dina kollegor tar du ansvar för att den kod ni levererar håller hög standard och är hållbar över tid. Ni stöttar varandra där det behövs, oavsett om det handlar om utveckling, design, drift eller test.
Det dagliga arbetet innebär allt ifrån nyutveckling, vidareutveckling och vidmakthållande av våra egenutvecklade system. En viktig del av ditt arbete är att hantera krav och önskemål från olika intressenter och att föra en givande dialog med dessa. Det är viktigt att vi tillsammans ser helheten och känner ansvar för hur förändringar kan komma att påverka omkringliggande system.
Dessutom kommer du tillsammans med andra i teamet vara ansvarig för de system som nyttjas i samband med utveckling, såsom Jira. Samt övriga på enheten förekommande arbetsuppgifter.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
• Relevant eftergymnasial utbildning inom IT, alternativt flerårig och relevant arbetslivserfarenhet inom it-området.
• Flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet som fullstackutvecklare, med fokus på Java.
• God förmåga att uttrycka dig och kommunicera på svenska, både i tal och skrift.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, ansvarstagande samt prestigelös. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
• Kunskap om och erfarenhet av HTML, CSS och Javascript.
• Kunskap om och erfarenhet av något Java backend-ramverken, till exempel Jakarta EE, Spring eller Quarkus.
• Kunskap om och erfarenhet av något av webb frontend-ramverken, till exempel Vue.js, React eller Angular 2+.
• Kunskap om och erfarenhet av DevOps: Container, Docker, och Git.
• Kunskap om och erfarenhet av arbete med orkestreringslösningar som Docker/K8.
• Erfarenhet av att införa och utveckla automatiserade enhets- och integrationstester.
Stor vikt läggs vid:
• Kunskap om och erfarenhet av relationsdatabaser och SQL, till exempel MariaDB.
• Kunskap om och erfarenhet av att tekniskt bygga eller underhålla systemintegrationer med SOAP, REST eller liknande tekniker.
• Kunskap om och erfarenhet av andra programmeringsspråk, såsom Python.
• Kunskap inom arkitektur och mjukvarudesign.
• Kunskap och erfarenhet om it- och informationssäkerhet och att utveckla säkra digitala system inom reglerade verksamheter.
Vikt läggs vid:
• Vana av att arbeta i Linux.
• Kunskap i någon rapportgenerator/PDF-generator.
• Kunskap inom prestandatestning.
• God förmåga att uttrycka dig och kommunicera på engelska, både i tal och skrift.
Vad gör enheten?
Vi arbetar med utveckling, drift, förvaltning och underhåll av it-system för hela myndigheten. Vi är en lagom stor enhet, vilket gör att du alltid har nära till stöd från andra kompetenser. Vi deltar i flera stora projekt och utvecklingsarbeten som innebär att vi får möjlighet att arbeta med ny teknik och en spännande arkitektur.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.
Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten
Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Palmér, telefon 010- 205 22 53.
Fackliga företrädare är för SACO Pi Zetterquist, telefon 010-205 22 95, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Publicering sdatum2026-02-03
Välkommen med din ansökan till befattningen som fullstackutvecklare hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-02-24 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 00299-2026-2.1.1 Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Detta är ett heltidsjobb.
