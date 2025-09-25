Fullstackutvecklare
2025-09-25
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren fullstackutvecklare med en hög förmåga att arbeta med hela utvecklingsstacken, från användargränssnitt till backend och databaser. Det utvecklingsteam som du kommer att ingå i är helt nytt och kommer att organiseras under året. Det innebär att den inledande tiden kommer att innefatta den faktiska etableringen av teamet. Men det innebär också att du får möjligheten att påverka teamets kultur, arbetssätt och val av utvecklingsverktyg.
I rollen som fullstackutvecklare kommer du att vara delaktig i att utveckla webbapplikationer samt stödjande tjänster som tillsammans med andra system tillsammans kommer att bilda den nya trafikhanteringsförmåga som initiativet ska etablera inom färdtjänsten.
Arbetsuppgifter i rollen som fullstackutvecklare inkluderar bland annat följande:
Arbeta både med frontend och backend, med ett tydligare fokus på backendutveckling och serverlogik.
Skapa, optimera och underhålla databaser och API:er för att säkerställa effektiv och säker kommunikation mellan system.
Tätt samarbete med UX/UI-designers för att implementera attraktiva och funktionella lösningar som möter användarnas behov.
Delta aktivt i hela utvecklingsprocessen - från koncept och design till implementation och lansering av nya funktioner och applikationer.
Identifiera och åtgärda prestanda- och funktionalitetsproblem i applikationer samt optimera applikationernas effektivitet
Då området är komplext med många intressenter är det av största vikt att man som Fullstackutvecklare har en bra samarbetsförmåga. En fullstackutvecklare fungerar som en länk mellan utvecklingsteamet och andra delar av organisationen och bidrar till att forma den tekniska visionen för initiativet. Arbetet kommer att ske med utgångspunkt i kundens rutiner, processer och verktyg (t.ex. Atlassian Confluence och Jira).
Obligatoriska krav
Minst fyra (4) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av server-side utveckling i C# inom .NET-plattformen.
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet att utveckla mikrotjänster genom eventdriven design.
Minst sex (6) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av backendutveckling från minst 2 uppdrag.
Minst tre (3) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av databashantering, varav minst ett (1) år inom NoSQL-databaser de senaste 5 åren.
Minst två (2) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av utveckling med JavaScript-ramverket React.
Minst två (2) uppdrag av att utveckla, konfigurera och/ eller förvalta CI/CD-pipelines med DevOps-verktyg, såsom Azure Pipelines, GitLab CI/CD eller likvärdiga.
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet av Docker och container-orkestreringsverktyget Kubernetes.
Meriterande
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet av serverhantering i OnPrem-miljöer.
Dokumenterad erfarenhet av att implementera autentisering och behörighetsstyrning (Role-Based Access Control, RBAC) i backend-system. Erfarenheten ska omfatta minst ett (1) uppdrag där du har arbetat med design och implementation av lösningar för användarautentisering, auktorisation samt roll- och behörighetsstyrning.
Minst ett (1) uppdrag med dokumenterad erfarenhet av testdriven utveckling (TDD).
Minst tre (3) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av arbete med meddelandeköer/pub-sub-lösningar som Kafka, RabbitMQ, ServiceBus eller motsvarande.
Minst ett (1) uppdrag med dokumenterad erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
