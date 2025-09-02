Fullstack-utvecklare till Compago AB
Compago AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2025-09-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Compago AB i Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Compago har vi haft ett häftigt 2025 och det fortsätter! Vi behöver bli flera! Nu söker vi en skicklig Fullstack-utvecklare som vill bli vår nya kollega.
Vi arbetar med plattformar och teknik från Microsoft, i projektform. Compago utvecklar och bygger digitala systemstöd och lösningar som förenklar och förbättrar vardagen för människor och organisationer. Denna arbetsmodell uppskattas av både våra kunder och kollegor. Kunderna är alltifrån medelstora företag till börsnoterade internationella koncerner.
Vem är du?
Vi tänker att du är en erfaren Fullstack-utvecklare som motiveras av att arbeta med olika typer av projekt och uppskattar att bygga verksamhetsnära lösningar. Du håller med om att en bra dag på jobbet är när du får dela med dig av din kunskap och dessutom lära av dina kollegor. Du är okej med att du inte kan allt och helt trygg i att både be om hjälp och chippa in när du kan hjälpa en kollega. Du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.
Sedan tidigare har du god erfarenhet av:
.Net-utveckling i C#
Frontend-utveckling med ramverk som React
Erfarenhet av Azure
Extra glada blir vi om du dessutom har erfarenhet av utveckling inom Power Platform/Dynamics 365 Sales.
En dag på Compagos kontor
Som Fullstack-Utvecklare hos oss kommer du att arbeta i projektform från vårt trevliga kontor i centrala Malmö. På kontoret har du din egen plats med en setup som passar dig. Du kommer att samarbeta med kunniga och engagerade kollegor i olika projekt med varierande omfattning. Rollen erbjuder dig många möjligheter att ha olika ansvarsområden inom projekten, vilket främjar din kontinuerliga professionella utveckling och inlärning av nya tekniker.
Hur vi ser på livet
På Compago värdesätter vi trygghet, både genom stabila anställningsvillkor och utrymme för personlig och professionell utveckling. Vi är stolta över vår kompetens och gemenskap, och vi ser till att arbetslivet också innehåller glädje och humor.
Så välkommen till Compago, där vi gör vardagen både trygg och rolig!
Läs mer om oss och vår rekryteringsprocess
Ansökan och frågor
Har du frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till Alexander Lindgren på rekrytering@compago.se
. Enligt GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl utan de sker enbart via den här annonsen. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy här Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compago AB
(org.nr 556914-5765), https://compago.se/ Arbetsplats
Compago Kontakt
Alexander Lindgren alexander.lindgren@compago.se Jobbnummer
9488324