Fullstack-Utvecklare .Net C# till Precio Fishbone
2025-09-25
Fullstack-utvecklare .NET
Precio Fishbone utvecklar skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är av högsta vikt. De erbjuder en stor trygghet samt utmanande uppdrag hos högprofilerade kunder och statliga myndigheter. Vi söker en erfaren utvecklare inom C#.NET som vill bli en del av deras fortsatta framgång!
Precio Fishbone är ett produkt- och konsultbolag som skapar affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för sina kunder. De arbetar både med åtaganden och med resursuppdrag och är specialister på moderna IT-lösningar som guidar sina kunder genom digital transformation.
Med nya centrala kontorslokaler i Stockholm och ett starkt teamfokus kombinerar de flexibiliteten i distansarbete med kraften i att leverera tillsammans.
Om rollen och arbetsuppgifterna
Som .NET utvecklare hos oss kommer du att arbeta i varierande och spännande projekt hos våra kunder. Du kommer att arbeta med den senaste .NET-tekniken och bidra till hela utvecklingsprocessen - från idé och design till implementation och driftsättning. Vi är ett team som värdesätter kvalitet, smarta lösningar och att lära av varandra.
Vi söker dig med flerårig erfarenhet av:
C#, .NET (Gärna ASP.NET)
React
HTML och JavaScript/TypeScript
Argila arbetssätt
SQL Server
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska
Meriterande:
Git, DevOps
Windows Server med fokus på IIS
Kompetens inom UI/UX-design
IT-säkerhetDina personliga egenskaper
Kommunikativ
Lösningsorienterad
Du tar ett helhetsansvar och får saker genomförda med god kvalitet. Det är självklart för dig att leverera, ta dig an nya utmaningar med ett öppet sinne och en positiv inställning samt agera professionellt. Du bryr dig om dina arbetskollegor och kunder och har en ödmjuk inställning när du möter gammal kod och försöker alltid göra förbättringar där det är möjligt. Du delar med dig av din erfarenhet samt tar del av den erfarenhet som dina kollegor har då vi hela tiden vill utvecklas som organisation och leverantörer.
Du erbjuds
Att bli en del av ett stabilt men snabbfotat företag
En positiv arbetsplats där kollegor alltid stöttar varandra och där man har kul på jobbet
Utrymme att växa och utvecklas i din roll som arkitekt och ledare
En stor teknisk kunskapsbank i form av kunniga kollegor
Förmånlig pensionslösning och sjukförsäkringar
Flexibel arbetstid och generös semester; din livsbalans är viktig för företaget
Generöst friskvårdsbidrag
Praktisk information
Start: Omgående, enligt ökPlaceringsort: StockholmArbetstider: dagtid, flexibeltOmfattning: heltidKontaktuppgifter: Lucas.bryggman@pn.se
