Fullstack utvecklare

2026-01-29


Vi söker en engagerad fullstack developer som vill vara med och vidareutveckla vår AI-baserade plattform för vårdsektorn. Plattformen används redan av betalande kunder, och vi står inför en spännande fas med vidareutveckling och tillväxt.

2026-01-29

Dina arbetsuppgifter
• Leda och driva teknisk utveckling av vår AI-plattform

• Bygga nya funktioner och förbättra befintliga

• Integrera externa system och API:er

• Vara med och forma den tekniska arkitekturen

• Ha stort inflytande på produktens riktning

Kvalifikationer
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.

Erhol AB (org.nr 559418-9911)
Metallgatan
222 75  ÄNGELHOLM

Erhol

Johan Person
info@f.com

9711919

