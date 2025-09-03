Fullstack Utvecklare - C#/.NET och React
Xlnt Search AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Xlnt Search AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Tyresö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-03Om företaget
Stockholm Stream Media AB utvecklar och driver Delta - en molnbaserad SaaS-tjänst för videohantering och distribution till några av världens största streamingplattformar, inklusive Apple TV+, Amazon Prime, Vimeo, Comcast och Roku. Vår plattform hanterar över 30 000 filmer och används idag av fler än 20 kunder globalt. Vi är "Preferred Technology Vendor" i Amazon Prime's Exclusive Global Program. Vi är ett växande och lönsamt techbolag med kontor i Alvik i Stockholm, och ett tight team på 6 personer. Läs mer på stockholmstream.com och deltasystem.tv.
Om rollen
Vi söker nu en utvecklare med minst 3 års erfarenhet som vill jobba med en avancerad produkt i ett bolag där teknik, streaming och internationella kunder står i centrum. Du blir en viktig del av vårt utvecklingsteam där du får arbeta med hela kedjan - från databas till gränssnitt - i en modern teknikstack.
Exempel på arbetsuppgifter:
Förbättra och utveckla nya funktioner i vår SaaS-tjänst Delta
Förbättra hantering av video, metadata, bilder och undertexter
Arbeta med integrationer mot externa tjänster och plattformar
Bidra till kodkvalitet, testning och CI/CD-processer
Delta i tekniska diskussioner kring arkitektur och förbättringar
Vi tror att du har:
Minst 3 års erfarenhet av systemutveckling
Goda kunskaper i C# och .NET
Goda kunskap i React eller annat frontend-ramverk
Erfarenhet av databaser som PostgreSQL eller MSSQL
Vana av att jobba med testning, CI/CD och container-lösningar
Grundläggande förståelse för molntjänster, gärna AWS
Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av videohantering, t.ex. transkodering eller streamingformat
Erfarenhet av AWS CloudFormation eller AWS CDK
Erfarenhet av Nomad eller ECS
Erfarenhet inom UX
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftiga villkor
Internationell miljö med både globala kunder och kollegor
Stora möjligheter att påverka produkt och arbetssätt
En självständig roll i ett växande techbolag med korta beslutsvägar
Trevligt kontor i Alvik och möjlighet till hybridarbete
Ansökan och mer information Har du frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta vår rekryteringspartner XLNT Search, Ulf Magnusson, Ulf.Magnusson@xlnt.se
eller 070-5690928 Urvalet sker löpande Välkommen med din ansökan Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xlnt Search AB
(org.nr 556803-5454), https://www.xlnt.se/ Arbetsplats
Xlnt Recruitment Group Kontakt
Ulf Magnusson ulf.magnusson@xlnt.se +46 70 569 09 28 Jobbnummer
9491111