Fullstack Developer till Hemglass
Switch Recruitment AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-11-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Switch Recruitment AB i Stockholm
Vill du jobba med modern teknik i ett litet och tight team där du får både ansvar, påverkansmöjlighet och roligt på jobbet? Hemglass söker nu en fullstackutvecklare som vill vara med och forma framtidens digitala lösningar hos ett av Sveriges mest älskade varumärken!
Hemglass är en IT-intensiv verksamhet där tekniken spelar en avgörande roll för både verksamheten och kundernas upplevelse. Nu satsar Hemglass ytterligare och förstärker IT-teamet med en nyckelperson som vill bidra på resan mot innovativa och kundnära digitala lösningar.
Hos Hemglass får du chansen att arbeta i ett dynamiskt och entreprenöriellt IT-team där dina idéer snabbt omsätts till verklighet. Kontoret ligger centralt i Stockholm och du blir en viktig del av ett engagerat team - med stort utrymme att växa, påverka och sätta avtryck.
OM ROLLEN
Som fullstackutvecklare på Hemglass blir ditt primära fokus utveckling och kodning. Du samarbetar tätt med ditt IT-team i verksamhetsnära projekt med en tydlig teknisk inriktning.
Inledningsvis får du en central roll i att ta hem ett internt system - med ansvar för migrering, vidareutveckling och anpassning. Därefter fortsätter du att bygga och förädla såväl interna system som kundnära digitala lösningar i Hemglass moderna teknikstack.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla och vidareutveckla fullstack-lösningar i C#/.NET och moderna webbtekniker.
Ta ansvar för migrering, anpassning och vidareutveckling av ett internt system.
Skriva ren, säker och testbar kod med fokus på långsiktig kvalitet och prestanda.
Aktivt bidra i teamets tekniska diskussioner och stötta kollegor vid behov.
Delta i utvecklingen av Hemglass app och andra digitala lösningar.
OM DIG
Du har flera års erfarenhet som utvecklare och känner dig trygg med att ta ansvar och driva projekt framåt. Du trivs bäst när du får skriva kod och lösa problem på djupet. Du är nyfiken, engagerad och vill hela tiden lära dig nytt. Vi söker dig som vill ta ansvar och gärna vill växa med både rollen och verksamheten.
Du gillar att arbeta i team och ser det som naturligt och givande att stötta och lära tillsammans med kollegor.
Du är analytisk, noggrann och brinner för att skapa hållbara och smarta lösningar. Du kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift, och har goda kunskaper i engelska.
Vi ser att du har:
Gedigna kunskaper i C#/.NET
Praktisk erfarenhet av HTML, CSS och JavaScript/TypeScript
Erfarenhet av React och NodeJS är meriterande
Erfarenhet av någon molnplattform: Azure, AWS eller GCP
Erfarenhet av källkodshantering (GitHub, Azure DevOps eller liknande)
Intresse för testning (manuell eller automatiserad)
Naturligt säkerhetstänk i ditt dagliga kodande
Det är ett plus om du har erfarenhet av geodata, geografiska applikationer eller komplexa tids-/avståndsberäkningar.
Meriterande kunskaper:
Serverless och eventdrivna arkitekturer
GraphQL
CI/CD och pipeline-automation
UI/UX-design
Grundläggande förståelse för infrastruktur
Intresse för helhetslösningar och arkitektur
OM HEMGLASS
Hemglass erbjuder en inspirerande och utvecklande arbetsmiljö där du får vara med och forma framtidens IT-lösningar. Företaget värderar innovation och teknik, och du kommer att arbeta i ett dynamiskt och engagerat IT-team med stor påverkan på verksamheten. Hemglass har en modern teknikstack och ett nära ledarskap som stöttar din utveckling.
Huvudkontoret ligger centralt i Stockholm, där du ingår i ett familjärt team och har möjlighet till distansarbete några dagar i veckan. Hemglass erbjuder bra förmåner som kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och självklart - tillgång till glass! ANSÖKAN Hoppas att vi har väckt ditt intresse och att du är nyfiken på att veta mer om rollen. Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan så snart du kan. Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten får du gärna kontakta oss på jobb@switchgame.se
OM SWITCH GAME Switch Game är rekrytering- och konsultbyrån som gör de krångliga enkelt, superenkelt. Genom att kombinera beprövade metoder med moderna arbetssätt och ny teknik kan vi hitta unika matchningar, snabbt och med hög träffsäkerhet. Vi arbetar alltid tvåvägs och söker kandidater till uppdrag såväl som uppdrag till kandidat vilket skapar en dynamisk organisation med många spännande möjligheter. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Switch Recruitment AB
(org.nr 559400-2239), https://switchgame.se/ Kontakt
Amanda Thorén amanda@switchgame.se +4673-5136511 Jobbnummer
9606682